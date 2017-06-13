ГАИ возвращается. На трассах появились дорожные полицейские

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С понедельника, 12 июня, ежедневно 30 нарядов дорожной полиции будут обеспечивать порядок на 10 основных автомагистралях Украины. Тем самым в Нацполиции надеются сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

По плану, дорожная полиция будет бороться с наиболее распространенными нарушениями, в частности с превышением скорости. Для этой цели автомобили дорожной полиции собираются оборудовать камерами измерения скорости, а штрафы выписывать на месте.

Новое – хорошо забытое старое

Возрождение Госавтоинспекции - а именно ее сотрудники отвечали за безопасность на дорогах страны — было ожидаемо. По количеству ДТП, погибших и травмированных Украина с каждым годом бьет рекорды предыдущих лет. Именно по этой причине решили возродить ликвидированную в ходе так называемой реформы МВД ГАИ.

Проект Дорожной полиции Украины в МВД, создаваемой по подобию ГАИ, собирались запустить в сентябре 2017 года. В новое формирование в составе Департамента патрульной полиции для работы на трассах международного и национального значения, а также для помощи коллегам в городах планировали отобрать 2600 человек.

Уже все продумали и просчитали. К примеру, что для патрулирования дорог международного и национального значения общей протяженностью 9000 км нужно задействовать 324 патруля. Зоны патрулирования распределить таким образом, чтобы оформление ДТП и выезд на место происшествия происходили в минимальные сроки.

Помимо этого, автомобили дорожной патрульной полиции планируется укомплектовать приборами для измерения скоростного режима и фиксации превышения скорости. Полицейские экипажи не будут прятаться в кустах, часть из них будет задействована на стационарных постах, которые остались от ГАИ – их в Украине более 70.

Смотрите также: Полиция открыла огонь во время погони за угонщиками авто в Ужгороде

На эти должности опять же набирают новобранцев, которые должны сдать документы и пройти отбор до 30 июня. Обучение планируется закончить за 15 недель. Дорожные полицейские, по задумке реформаторов, ничем не будут отличаться от новых патрульных: ни уровнем знаний, которые получат по ускоренной программе, ни формой, ни зарплатой – 8100 гривен.

Без полномочий

Ускоренный старт дорожной полиции говорит о том, что ситуация с аварийностью на дорогах страны критическая. Но есть большие сомнения, что от новой службы будет толк.

Как заявил в эфире радиостанции "ГС" юрист Владимир Караваев, отдельно законодательством не прописаны ни полномочия, ни функции дорожной полиции, потому это подразделение патрульной полиции, а не дорожной полиции. Кроме этого, служба не имеет законных оснований для измерения скорости на ходу – только с помощью стационарных приборов.

"Когда прописывали закон о Национальной полиции, там предусмотрели исключительно использование технических средств, работающих в автоматическом режиме. Эту ошибку пытаются исправить. Есть законопроект 5314, который, в общем-то, позволяет полиции использовать абсолютно любые технические средства, а не только автоматические. Но этот законопроект еще даже не проходил первого чтения", – отметил Караваев.

По мнению эксперта, до наведения порядка на дорогах еще далеко. К сожалению, наша патрульная полиция не может одновременно следить за мелкими и крупными преступлениями, а также в целом за порядком на дорогах.

Ну а сегодня на трассах работает не дорожная полиция, а патрульные, которые перебили почти все купленные по Киотскому протоколу "Приусы" и, фактически, мало в чем задействованы в городе – преступников по «горячим следам» ловить они не успевают. Есть надежда, что на дорогах страны принесут больше толку.