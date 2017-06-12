Чего ждать от новой дорожной полиции? Мнение юриста

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник, 12 июня, к работе на украинских автомагистралях приступает новая дорожная полиция. Как сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, с этого дня на десяти основных дорогах для автомобилей появятся наряды новой дорожной полиции.

Всего их должно быть пока тридцать. Нести службу они будут на современных автомобилях Hyundai. На прошлой неделе Князев говорил, что дорожная полиция в Украине появится в сентябре текущего года. Он заявил, что к тому времени планируют выпустить 800-900 работников, которых обучат всему необходимому, после чего они выйдут на дороги Украины и заменят старую систему Госавтоинспекции.

Накануне Князев заявил, что по согласию министра внутренних дел дорожная полиция начнет работать раньше — с 12 июня.

Перечень обязанностей сотрудников дорожной полиции прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист Владимир Караваев.

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— Пока дорожная полиция ничем не отличается от обычной полиции. Когда разрабатывался проект закона, еще тогда был проект национальной полиции и там действительно присутствовало такое понятие, как дорожная полиция. Но позже это понятие исчезло. Сегодня отдельно законодательством не прописаны ни полномочия, ни функции дорожной полиции. Поэтому это подразделение патрульной полиции, и они ничем пока не отличаются.

А есть какие-то ограничения, где конкретно они должны нести службу?

— Нет, абсолютно. Законодательство это не оговаривает. То есть это обычная патрульная полиция. Еще раз повторяю, абсолютно все полномочия, которые есть у патрульной полиции, они сейчас будут присущи и этому подразделению. Пока в кавычках мы его условно может называть "дорожная полиция". Подчеркиваю, это условное название.

Вы говорите, что изначально в законе фиксировалось понятие дорожной полиции.

— Об этом много говорили. И я в том числе говорил, что нам необходима дорожная полиция, которая будет выполнять отдельно функции по обеспечению безопасности наших дорог.

Изначально какие требования к дорожной полиции выдвигались в законодательстве? И почему их в итоге убрали?

— Вы знаете, даже на уровне проекта, вот какие-либо отдельно функции там не прописывались. Вводилось просто понятие дорожной полиции.

Что, по вашему мнению, должно быть особенного у дорожной полиции?

— Естественно, это следует из ее название. То есть дорожная полиция должна максимально концентрироваться на том, что происходит на наших дорогах. К сожалению, наша патрульная полиция не может одновременно следить и за мелкими преступлениями, за большими преступлениями еще и следить за порядком на дорогах.

То есть получается, что работать они могут точно также и в городах, и на трассах, и где угодно? Либо же только на путях сообщений?

— Я же говорю, что законодательство это не оговаривало и на сегодняшний день не оговаривает. На трассах, в городах — где угодно. Главное, что это дороги.

Нужно ли в таком случае менять отдельные законы и правила дорожного движения? 7kanal.com.ua Битва за землю. Протест в Одессе перерос в массовую драку с полицией

— Правила дорожного движения пока не надо менять. А вот что касается закона, то тут действительно, когда выходит дорожная полиция и при этом она не обладает инструментами для наведения этого порядка, это не очень хороший синдром. Я вам просто могу напомнить, что даже дорожная полиция сейчас выйдет на трассы и у нее нет возможности движения. Дело в том, что когда прописывали закон "О национальной полиции", там предусмотрели исключительно использование технических средств, работающих в автоматическом режиме. Эту ошибку пытаются исправить. Есть законопроект 5314, который в общем-то позволяет полиции использовать абсолютно любые технические средства, а не только автоматические. Но это законопроект еще даже не проходил первого чтения.

Какие у них вообще есть возможности?

— Тут навряд ли кто-либо будет штормить по одной простой причине. Потому что дорожная полиция обладает только визуальными инструментами. Вот все, что они видят своими глазами, какие-либо правонарушения, опять же, без возможности фиксации, только в рамках этого они и смогут действовать. Потому что я же еще раз повторяю, скорость они измерять не могут. Они могут измерять уровень алкоголя в крови, а все остальные виды правонарушений — чисто визуально. То есть водитель остановился где-то в неположенном месте на трассе, только таким образом.

Если полицейские заявили, что водитель остановился в неположенном месте, что он пересек двойную сплошную, это будет являться истиной последней инстанции?

— Я могу напомнить, что у нас согласно Конституции, вина любого лица должна быть доказана. А что будет являться доказательством, это либо показания самого полицейского, либо какие-то еще он техсредства использует. Оценка доказательств уже будет проводиться судом в том случае, если водитель будет обжаловать.

Согласно законодательству, показания полицейского и показания нарушителя один к одному? То есть они абсолютно равноценны?

— Оценку доказательствам дает суд.

А как бы вы сейчас оценили дорожную ситуацию?

— Полиция просто физически пока не может справляться со всеми видами правонарушений, которые я, как водитель, тоже ежедневно десятками фиксирую. Мне неприятно двигаться по таким дорогам, потому что наши дороги сегодня опасны как никогда.

То есть ухудшилась за последние год-два ситуация?

— Она ухудшилась, потому что понимая отсутствие контроля, многие водители себе позволяют то, чего бы раньше они никогда не позволили. И поэтому не важно, у нас дорожная полиция, не важно, там это 30 экипажей будет, либо 3 000 экипажей. До тех пор, пока не появится дорожная полиция внутри у каждого водителя, то есть в его сознании, у нас ситуация, конечно, меняться не будет.

Ранее адвокат, автоюрист Вадим Володарский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что дорожная полиция будет заниматься исключительно обеспечением безопасности дорожного движения, в отличие от патрульной.

Также в эфире Голоса Столицы эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин заявил, что некомплект не позволяет в дорожную полицию взять уже обученных кадров.