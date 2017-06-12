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    Общество

    На украинских трассах появился дорожный патруль

    (обновлено: )239
    Дорожная полиция будет патрулировать трассы национального и международного значения. Заместитель главы патрульной полиции Алексей Белошицкий заверил, что никакой отдельной структуры или отдельного подразделения нет.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Первые патрули дорожной патрульной полиции начинают работу в понедельник, 12 июня, в Украине.

    Замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что дорожная полиция будет патрулировать трассы национального и международного значения. 

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    "Дорожная патрульная полиция – это не отдельное подразделение, это такие же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов. Также они будут нести службу на трассах международного и национального значения", — цитирует его 112 Украина.

    По словам Белошицкого, никакой отдельной структуры или отдельного подразделения нет.

    Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что с понедельника 30 нарядов будут обеспечивать порядок на 10 основных автомагистралях Украины и нести службу будут на современных автомобилях марки Hyundai. Он добавил, что дорожная полиция полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

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