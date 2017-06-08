Полиция открыла огонь во время погони за угонщиками авто в Ужгороде

Сотрудники полиции применили оружие против во время погони за подозреваемыми в угоне автомобиля в Ужгороде, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В селе Минай Ужгородского района полицейские обнаружили угнанный автомобиль, который ехал в сторону города Чоп. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Полицейским удалось заблокировать авто, но злоумышленники попытались протаранить автомобиль правоохранителей, в результате чего сотрудники полиции совершили шесть выстрелов в сторону подозреваемых.

Тем не менее злоумышленники продолжили движение, но спустя некоторое время водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел в кювет. Полицейские задержали обоих преступников.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина в Ужгороде устроил стрельбу, пытаясь утихомирить дебоширов.