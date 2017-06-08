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    Полиция открыла огонь во время погони за угонщиками авто в Ужгороде

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    В селе Ужгородском районе полицейские обнаружили угнанный автомобиль, который ехал в сторону города Чоп. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться.
    Facebook Сергій Князєв

    Сотрудники полиции применили оружие против во время погони за подозреваемыми в угоне автомобиля в Ужгороде, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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    Facebook dtp.kiev.ua
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    В селе Минай Ужгородского района полицейские обнаружили угнанный автомобиль, который ехал в сторону города Чоп. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Полицейским удалось заблокировать авто, но злоумышленники попытались протаранить автомобиль правоохранителей, в результате чего сотрудники полиции совершили шесть выстрелов в сторону подозреваемых.

    Тем не менее злоумышленники продолжили движение, но спустя некоторое время водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел в кювет. Полицейские задержали обоих преступников.

    В результате инцидента никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что мужчина в Ужгороде устроил стрельбу, пытаясь утихомирить дебоширов. 

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