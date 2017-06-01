Неспокойная мэрия. Драка в Киевсовете между полицией и бойцами добробатов

Бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ, сообщает Информатор.

Издание отмечает, что решение о признании добровольцев участниками войны не было принято во втором чтении.

"Участники акции пытались пройти в сессионный зал, но их оттеснили полицейские", — сказано в сообщении.

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На странице С14 News в Facebook сообщается, что в столкновениях участвовали представители "Правого сектора", "Свободы", "Азова" и С14. Они требовали от городского совета "предоставить социальные гарантии участникам боевых действий от добровольческих подразделений, не оформленных официально".

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя журналистам инцидент, заявил, что все конфликтные вопросы должны решаться исключительно через диалог, а не с применением силы. По словам градоначальника, во время обсуждения вопроса в зале прозвучали предложения проголосовать вопрос о предоставлении статуса участника АТО бойцам добровольческих батальонов в первом чтении и доработать. В то же время, отметил Кличко, некоторые депутаты требовали немедленного принятия, а в кулуарах в это время произошла стычка между молодыми людьми, которые пытались прорваться в сессионный зал, и правоохранителями.

Участие в конфликте принимали и некоторые депутаты. Впоследствии решение было доработано в зале и принято в целом, сообщает УНИАН.

Кличко отметил, что инцидент, который произошел во время заседания Киевсовета, не добавляет авторитета ни самому Киевсовету, ни городу Киеву. "Это позорная практика, которую мы должны прекращать. Депутаты должны уметь договариваться и отстаивать свое мнение не шантажом и противостоянием. А люди, которые приходят на заседания — соблюдать порядок", — подчеркнул мэр.

Он отметил, что правоохранительные органы должны расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.