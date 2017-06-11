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    Напавшего на полицию у Нотр-Дама заключили под стражу

    (обновлено: )17
    Мужчине предъявлены обвинения в "покушении на убийство представителя государственной власти" и в "участии в преступном террористическом сообществе".
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Напавшему с молотком на полицейских у собора Парижской Богоматери в Париже мужчине предъявлены обвинения, его заключили под стражу до суда.

    Ситуация у Нотр-Дам-де-Пари
    twitter.com/CNN
    Париж, Нотр-Дам: алжирец напал с молотком на полисменов

    Как пишет газета Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа, мужчине предъявлены обвинения в "покушении на убийство представителя государственной власти" и в "участии в преступном террористическом сообществе". В соответствии с ходатайством прокуратуры, мужчина заключен под стражу до суда.

    Ранее на пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс рассказал, что в результате обысков в квартире подозреваемого были обнаружены "многочисленные материалы, пропагандирующие джихадизм". Моленс пояснил, что правоохранительным органам удалось изъять руководства террористической организации "Исламское государство", фотографии лондонских атак и "бесчинств в Сирии", а также "документы, восхваляющие теракты в Париже и Брюсселе".

    Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, напал на полицейских у собора Парижской Богоматери, те открыли по нему огонь. Во время нападения мужчина выкрикивал слова о Сирии, а позднее стало известно, что он назвал себя "солдатом халифата". Его с пулевым ранением увезла с места происшествия скорая помощь. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком.

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