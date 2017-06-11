В Ровенской области полицейский получил 2 года условно за разглашение гостайны

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Ровенский городской суд осудил полицейского с испытательным сроком в 2 года за разглашение государственной тайны, сообщает УНН.

"У 38-летнего сотрудника полиции был допуск к государственной тайне. Мужчина действуя умышленно, вопреки интересам службы и требований законодательства разгласил физическому лицу сведения, которые были ему доверены и известны в связи с выполнением служебных обязанностей. Сведения представляли государственную тайну", — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования подозреваемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное ст.328 УК Украины (разглашение государственной тайны).

Ровенский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах сроком на 3 года.

Одновременно, с учетом того, что подсудимый свою вину признал полностью и искренне раскаялся, к нему судом применена ст. 75 УК Украины и освобожден от отбывания основного наказания с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года с возложением определенных обязанностей.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в ближайшее время система обучения будущих полицейских по специальным дисциплинам будет кардинально изменена. По его словам, руководство ведомства не устраивает базовый уровень образования, которое получают специалисты не только "узкой" специализации криминальной полиции, но и общего профиля.