В Киеве подожгли кабинет участкового полицейского

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева злоумышленник поджег кабинет участкового полицейского, расположенный в подвальном помещении. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Инцидент произошел на бульваре Вацвала Гавела.

Так, в полицию обратился 21-летний прохожий, который сообщил, что видел, как неизвестный через форточку поджег жалюзи и пошел прочь. По приметам, которые предоставил очевидец, патрульные полицейские задержали 30-летнего киевлянина в состоянии алкогольного опьянения. Четко объяснить мотивы поступка мужчина не смог.

Осенью минувшего года бездомный поджег жилой дом в Киеве.