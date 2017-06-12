наверх
12.06.201714:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве подожгли кабинет участкового полицейского

    (обновлено: )43
    По приметам, которые предоставил очевидец, патрульные полицейские задержали 30-летнего киевлянина в состоянии алкогольного опьянения. Четко объяснить мотивы поступка мужчина не смог.
    В Киеве мужчина поджег кабинет участкового
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева злоумышленник поджег кабинет участкового полицейского, расположенный в подвальном помещении. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Инцидент произошел на бульваре Вацвала Гавела.

    Так, в полицию обратился 21-летний прохожий, который сообщил, что видел, как неизвестный через форточку поджег жалюзи и пошел прочь. По приметам, которые предоставил очевидец, патрульные полицейские задержали 30-летнего киевлянина в состоянии алкогольного опьянения. Четко объяснить мотивы поступка мужчина не смог.

    Осенью минувшего года бездомный поджег жилой дом в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Британский политолог съел свою книгу в эфире из-за неверного прогноза выборов. Видео
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit