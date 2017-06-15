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    ДТП с Барной: депутат признал свою вину, полиция открыла производство

    (обновлено: )8001
    Народный депутат находился на автомобиле Skoda. В то же время в его электронной декларации указано, что он и его члены семьи владеют лишь Ford 1987 года выпуска. Барна признает свою вину в совершении дорожно-транспортного происшествия на площади Победы в Киеве.
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Facebook Constantine Levoshko

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Генеральное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство из-за ДТП в среду ночью с участием нардепа Олега Барны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    dtp.kiev.ua
    ДТП с участием нардепа Барны в Киеве. Первые кадры после аварии

    "Следственным управлением ГУ НП в г. Киеве открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

    В полиции также отмечают, что Барна получил травмы и был госпитализирован.

    "Сейчас народный избранник находится в медицинском учреждении на стационарном лечении. Других пострадавших нет", — отмечает пресс-служба полиции.

    Кроме того, в сообщении говорится, что нардеп находился на автомобиле Skoda. В то же время в его электронной декларации указано, что он и его члены семьи владеют лишь Ford 1987 года выпуска.

    Барна признает свою вину в совершении дорожно-транспортного происшествия на площади Победы в Киеве. Как пояснил нардеп, он не увидел трамвая за машиной, которую обгонял.

    По словам Барны, он дал объяснения правоохранителям и на момент аварии находился в трезвом состоянии.

    Напомним, вечером 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.

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