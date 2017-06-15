ДТП с Барной: депутат признал свою вину, полиция открыла производство

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Генеральное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство из-за ДТП в среду ночью с участием нардепа Олега Барны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

"Следственным управлением ГУ НП в г. Киеве открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что Барна получил травмы и был госпитализирован.

"Сейчас народный избранник находится в медицинском учреждении на стационарном лечении. Других пострадавших нет", — отмечает пресс-служба полиции.

Кроме того, в сообщении говорится, что нардеп находился на автомобиле Skoda. В то же время в его электронной декларации указано, что он и его члены семьи владеют лишь Ford 1987 года выпуска.

Барна признает свою вину в совершении дорожно-транспортного происшествия на площади Победы в Киеве. Как пояснил нардеп, он не увидел трамвая за машиной, которую обгонял.

По словам Барны, он дал объяснения правоохранителям и на момент аварии находился в трезвом состоянии.

Напомним, вечером 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.