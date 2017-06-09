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    Блинов: медреформа или медицинский геноцид?

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    В случае "резкой" медицинской реформы в стране будет элитарная медицина и здравоохранительный геноцид для тех, у кого мало денег, прогнозирует экономический эксперт Андрей Блинов, предлагая свой рецепт решения проблемы.
    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Происходящее в Украине с медреформой — страшно, уверен экономический эксперт Андрей Блинов, и здесь не может быть компромиссов. По его мнению, единственный выход, чтобы масштабно не терять население — вводить постепенно новые элементы реформы, пишет эксперт на своей странице в Facebook.

    "Начать с пяти:

    Работа хирурга. Архивное фото
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    Медреформа: "лютое и бесчеловечное умерщвление"

    • гарантированный по всей стране минимум неотложной помощи;

    • обязательный регулярный профосмотр;

    • орган по контролю за протоколами и сроками, отвечающий персонально за каждую врачебную ошибку;

    • стимулирование страховой медицины на базе частных и государственных клиник;

    • льготные категории финансировать исключительно полисами и путем создания единой базы.

    И это должно работать беспрекословно, иначе от взносов население будет убегать", — отмечает Блинов.

    Потом уже, отмечает он, можно идти дальше: "и старая система отомрет. Но постепенно".

    "Да, это значительно дороже, чем с наскока. Но здоровье любого гражданина куда дороже, ведь иначе будет элитарная медицина и здравоохранительный геноцид для тех, у кого мало денег. Как свидетельствует ситуация с закупкой вакцин и неотложкой, иногда и бабло не успевает помочь", — подчеркивает эксперт.

    При этом деньги на самом деле есть — каждая десятая(!) гривня внутренних налогов идет на нынешнюю медицину, добавляет аналитик.

    "Увы, система Семашко прекрасна для командной социалистической экономики, но не может развиваться в экономике рыночной", — подытожил Андрей Блинов.

    Смотрите также — Маркевич: медицина в Украине находится на грани полного уничтожения

    Напомним, Верховная Рада приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, который предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом". Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

    Комментируя документ, внефракционный народный депутат Ирина Констанкевич заявила, что предложенная Минздравом медреформа не рассчитана на незащищенные слои населения и оставит их без медицинской помощи.

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