Блинов: медреформа или медицинский геноцид?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Происходящее в Украине с медреформой — страшно, уверен экономический эксперт Андрей Блинов, и здесь не может быть компромиссов. По его мнению, единственный выход, чтобы масштабно не терять население — вводить постепенно новые элементы реформы, пишет эксперт на своей странице в Facebook.

"Начать с пяти: РИА Новости | Перейти в фотобанк Медреформа: "лютое и бесчеловечное умерщвление"

• гарантированный по всей стране минимум неотложной помощи;

• обязательный регулярный профосмотр;

• орган по контролю за протоколами и сроками, отвечающий персонально за каждую врачебную ошибку;

• стимулирование страховой медицины на базе частных и государственных клиник;

• льготные категории финансировать исключительно полисами и путем создания единой базы.

И это должно работать беспрекословно, иначе от взносов население будет убегать", — отмечает Блинов.

Потом уже, отмечает он, можно идти дальше: "и старая система отомрет. Но постепенно".

"Да, это значительно дороже, чем с наскока. Но здоровье любого гражданина куда дороже, ведь иначе будет элитарная медицина и здравоохранительный геноцид для тех, у кого мало денег. Как свидетельствует ситуация с закупкой вакцин и неотложкой, иногда и бабло не успевает помочь", — подчеркивает эксперт.

При этом деньги на самом деле есть — каждая десятая(!) гривня внутренних налогов идет на нынешнюю медицину, добавляет аналитик.

"Увы, система Семашко прекрасна для командной социалистической экономики, но не может развиваться в экономике рыночной", — подытожил Андрей Блинов.

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Напомним, Верховная Рада приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, который предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом". Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

Комментируя документ, внефракционный народный депутат Ирина Констанкевич заявила, что предложенная Минздравом медреформа не рассчитана на незащищенные слои населения и оставит их без медицинской помощи.