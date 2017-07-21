Блинов о "нехилых" зарплатах убыточного "ПриватБанка"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Корпоративный секретарь "ПриватБанка" Виктория Старкова, объясняя причину своего ухода с работы, рассказала о конфликте в банке озвучила заработные платы менеджеров убыточного банка.

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"Изначально, НС (наблюдательнsй совет — Ред.) хотел дать мне просто секретаря и переводчика, а себе сделать Supervisory Board Support Unit — но каждый начал пихать своих людей – мой шеф Энгин (Энгин Акчакоча — Ред.) – Руслана Гриценко и еще пару человек – Руслана на 140 тыс грн чистыми, Артем Шевалев – своего знакомого Павла Карташова на 80 тыс грн в месяц чистыми – это не очень понравилось другим членам НС, Шлапак вообще в штыки воспринял – у него главный юрист намного меньше получает – и пригрозил – будете давить – пойду к Гройсману. Кстати, думаю что Руслан Гриценко – это следующий Корпоративный секретарь. Для протокола – моя ЗП в Привате 100 тыс грн – гросс – но я также самостоятельно с чистой суммы (80 тыс) платила за билеты, гостиницу/квартиру, мобильную связь и т.п.", — написала Старкова на своей странице в Fасеbook.

Пост Андрея Блинова

Ее публикация получила бурную реакцию в социальной сети. Одни обвиняют ее в разглашении конфиденциальной информации и грозят "белым билетом", другие негодуют, что в убыточном государственном банке менеджеры получают запредельные для обычного украинца суммы.

"Не успели эффективно национализировать госбанки — зато уже не поделили зарплаты. Нехилые. Между прочим, госбанки — это уже 53% банковской системы. Видимо, такие нравы везде", — написал на своей странице в Fасеbook экономист, член Экспертного совета НБУ, шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов.

По его мнению, смета НАК "Нафтогаз Украины", история "ПриватБанка" и т.д. всё острее ставят вопрос “единой, логичной, справедливой и (что не понравится тут многим) прозрачной оплаты как государственных менеджеров, так и членов наблюдательных советов, а также всяческих прочих органов и структур, создаваемых при госкормушках".

"Не понимаю, почему оклад министра/замминистра должен быть значительно ниже оклада главы госкорпорации. Хотите больше? Добирайте бонусами. Из прибыли. А не из убытков", — предложил Блинов.

Он также поздравил Викторию Старкову с тем, что она одним махом достигла уровня "агент Кремля", написав о зарплатах в национализированном "ПриватБанке".

И задал вопрос своими подписчикам: "Вы всё ещё призываете честно платить налоги этому государству и его опричникам?".