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    Президента "Динамо" в Мариуполе призвали "быть мужиком"

    (обновлено: )17010
    Тем временем президент ФФУ Андрей Павелко пригрозил "Динамо" техническим поражением со счетом 0:3 за отказ ехать на матч в Мариуполь. Как отмечается, поединок должен состояться ориентировочно 26 августа.
    В Мариуполе призвали президента Динамо быть мужиком
    fcmariupol.com

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Болельщики футбольного клуба "Мариуполь" обратились к киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису. Напомним, "бело-синие" не хотят ехать в Мариуполь без официальных письменных подтверждений относительно обеспечения им безопасности в прифронтовом городе.

    fcmariupol.com
    В Мариуполе призвали президента "Динамо" быть мужиком

    Как сообщает "ТСН Проспорт", во время матча 3-го тура "Мариуполь" – "Черноморец" на стадионе "Ильичевец" фанаты мариупольцев вывесили баннер с надписью — "Динамо", не бойся, приезжай". А также плакат — "Суркис, будь мужиком".

    Интересно, что на игру с одесситами пришли 8750 зрителей – это лучший показатель тура. В Мариуполе уже состоялись два матча Премьер-лиги. Тем временем президент ФФУ Андрей Павелко пригрозил "Динамо" техническим поражением со счетом 0:3 за отказ ехать на матч в Мариуполь. Поединок должен состояться ориентировочно 26 августа.

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