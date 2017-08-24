УЕФА назвал имя лучшего футболиста года

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы в сезоне-2016/17 по версии УЕФА. Об этом было объявлено в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2017/18, передает Р-Спорт.

Ранее Роналду, который помог "Реалу" выиграть турнир в минувшем сезоне, был также признан лучшим нападающим Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

Лучшей футболисткой Европы прошлого сезона признана вингер сборной Нидерландов и "Барселоны", чемпионка Европы-2017 Лике Мартенс.

Ранее сообщалось, что Роналду дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны", сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

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