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    УЕФА назвал имя лучшего футболиста года

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    Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который помог своей команде выиграть турнир в минувшем сезоне, был также признан лучшим нападающим Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы в сезоне-2016/17 по версии УЕФА. Об этом было объявлено в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2017/18, передает Р-Спорт.

    Ранее Роналду, который помог "Реалу" выиграть турнир в минувшем сезоне, был также признан лучшим нападающим Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

    Лучшей футболисткой Европы прошлого сезона признана вингер сборной Нидерландов и "Барселоны", чемпионка Европы-2017 Лике Мартенс.

    Ранее сообщалось, что Роналду дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны", сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

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