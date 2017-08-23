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    Сборная Украины по футболу неожиданно обыграла аргентинцев на Универсиаде

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    Сборной Украины по футболу со второго места удалось выйти в четвертьфинал Универсиады-2017. Следующим соперником украицев станет команда из Мексики.
    Болельщицы сборной Украины
    PATRIK STOLLARZ / AFP

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу на Универсиаде-2017, которая проходит в Тайбэе (Тайвань), неожиданно обыграла лидера группы, Аргентину, со счетом 2:1, сообщает "Обозреватель".

    Героем поединка в команде Анатолия Бузника стал полузащитник ровенского "Вереса" Антон Котляр. 24-летний хавбек сперва на 16-й минуте забил дебютный мяч в этой встрече, а затем в середине второго тайма оформил дубль.

    В промежутке между голами украинца в составе аргентинцев отличился Хуан Игнасио Барбьери. Однако "желто-синие" сумели довести дело до победы, благодаря чему со второго места сумели выйти в четвертьфинал Универсиады-2017, отмечает издание. Следующим соперником сборной Украины станет команда из Мексики.

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    Напомним, ранее в матче Универсиады в Тайбэе мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины.

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