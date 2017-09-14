Красивый дебют. Ярмоленко забил первый гол за "Боруссию"

Полузащитник Национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко забил первый гол за дортмундскую "Боруссию". Дебют украинца пришелся на матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

На 11-й минуте стартового матча группового этапа ЛЧ экс-капитан киевского "Динамо" получил пас от Синдзи Кагавы и в касание нанес обводящий удар в "девятку" ворот англичан из-за пределов штрафной, сравняв счет — 1:1.

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Однако гол Ярмоленко не помог его команде — "Тоттенхэм" победил на своем поле со счетом 3:1.

Напомним, Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию" летом нынешнего года из киевского "Динамо". По данным СМИ, "Боруссия" заплатила за украинца 25 миллионов евро.