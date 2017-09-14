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    Красивый дебют. Ярмоленко забил первый гол за "Боруссию"

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    На 11-й минуте стартового матча группового этапа ЛЧ экс-капитан киевского "Динамо" получил пас от Синдзи Кагавы и в касание нанес обводящий удар в "девятку".

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    Полузащитник Национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко забил первый гол за дортмундскую "Боруссию". Дебют украинца пришелся на матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

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    На 11-й минуте стартового матча группового этапа ЛЧ экс-капитан киевского "Динамо" получил пас от Синдзи Кагавы и в касание нанес обводящий удар в "девятку" ворот англичан из-за пределов штрафной, сравняв счет — 1:1.

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    Однако гол Ярмоленко не помог его команде — "Тоттенхэм" победил на своем поле со счетом 3:1. 

    Напомним, Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию" летом нынешнего года из киевского "Динамо". По данным СМИ, "Боруссия" заплатила за украинца 25 миллионов евро.

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