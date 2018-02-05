Жена Ярмоленко восхитила сети последними сексуальными фото

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Супруга украинского полузащитника дортмнудской "Боруссии" Андрея Ярмоленко 30-летняя Инна Ярмоленко восхитила соцсети своим нарядом.
Смотрите также: В Дубае "Шахтер" отметился фантастическим пропуском мяча в свои ворота
Девушка похвасталась фотографией в роскошном коротком сексуальном платье с глубоким декольте. Поклонники не остались равнодушными к такому кадру, завалив красотку огромным количеством лестных отзывов.
Ранее сообщалось, что травма Андрея Ярмоленко оказалась намного сложнее, чем думали ранее. "После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне надели специальный сапог — месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу", — сообщил известный футболист.