Жена Ярмоленко восхитила сети последними сексуальными фото

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Супруга украинского полузащитника дортмнудской "Боруссии" Андрея Ярмоленко 30-летняя Инна Ярмоленко восхитила соцсети своим нарядом.

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Девушка похвасталась фотографией в роскошном коротком сексуальном платье с глубоким декольте. Поклонники не остались равнодушными к такому кадру, завалив красотку огромным количеством лестных отзывов.

yarmolkina10 Инна Ярмоленко

Ранее сообщалось, что травма Андрея Ярмоленко оказалась намного сложнее, чем думали ранее. "После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне надели специальный сапог — месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу", — сообщил известный футболист.