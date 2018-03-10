Украинка пробежала дистанцию в 60 метров за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона. 2-е место заняла Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара с результатом 7.19 секунды, 3-е место Гина Лукенкемпер из Германии - 7.24 секунды.
На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства, Фара смог защитить титулы, завоеванные четыре года назад в Лондоне, в беге на 5000 и 10000 метров, а Семеня быстрее всех пробежала в Рио дистанцию 800 метров.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.