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    легкоатлеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Справа налево: Олеся Повх (Украина), Лаверне Джонс-Феррет (Американские Виргинские острова). Архивное фото
    Украинка Олеся Повх стала победительницей турнира Indoor ISTAF
    03:12 11.02.2017
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    Украинка пробежала дистанцию в 60 метров за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона. 2-е место заняла Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара с результатом 7.19 секунды, 3-е место Гина Лукенкемпер из Германии - 7.24 секунды.
    Легкая атлетика. Финал. Представитель Ямайки Усэйн Болт пересекает финишную черту.
    Болт, Фара и Семеня номинированы на звание легкоатлетов года
    23:00 18.10.2016
    32Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства, Фара смог защитить титулы, завоеванные четыре года назад в Лондоне, в беге на 5000 и 10000 метров, а Семеня быстрее всех пробежала в Рио дистанцию 800 метров.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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