Украинка пробежала дистанцию в 60 метров за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона. 2-е место заняла Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара с результатом 7.19 секунды, 3-е место Гина Лукенкемпер из Германии - 7.24 секунды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.