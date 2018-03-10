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    Монако (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Валерий Хорошковский
    Хорошковский вернется в Украину из Монако — СМИ
    09:29 14.11.2017
    319
    По неофициальной информации, бывший руководитель СБУ намерен уехать из Монако и вернуться на родину. В планах Хорошковского возглавить банк.
    Элина Свитолина
    Свитолина отметила день рождения в Монако
    08:37 13.09.2017
    315
    В Instagram третья ракетка мира и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина разметила фото, где видно, что она летает на вертолете над княжеством Монако.
    Эмблема УЕФА
    Названа тройка претендентов на звание футболиста года по версии УЕФА
    17:40 15.08.2017
    274
    Жюри, состоявшее из тренеров 80 клубов, составило шорт-лист, в который вошли Джанлуиджи Буффон, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Победитель будет объявлен в ходе церемонии жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18 в Монако.
    Бой Александр Усик - Педро Родригес
    Стало известно, с кем встретится Усик в матче World Boxing Super Series
    12:50 09.07.2017
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    В остальных поединках тяжелого веса между собой сойдутся: Мурат Гассиев - Кшиштоф Влодарчик, Майк Перес - Маирис Бриедис, Дмитрий Кудряшов - Юньер Дортикос.
    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    "Формула-1": Гран-при Монако выиграл немец Феттель
    19:38 28.05.2017
    154
    Для команды "Феррари" триумф в Монако стал первым за долгих 16 лет, а дубль на подиуме позволил "Феррари" занять первое место в Кубке конструкторов.
    Победа Ювентуса над Монако в полуфинале ЛЧ. Обзор матча. Видео
    Победа "Ювентуса" над "Монако" в полуфинале ЛЧ. Обзор матча 
    01:13 04.05.2017
    114
    "Ювентус" одержал победу над "Монако" в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль сделал нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты).
    Ювентус победил Монако в полуфинале ЛЧ
    Дубль Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Монако" в полуфинале ЛЧ
    23:47 03.05.2017
    53
    Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль сделал нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты). Голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон провел свой сотый матч в Лиге чемпионов.
    Гиперкар С10 на выставке Top Marques в Монако
    На выставке Top Marques в Монако представили уникальный гиперкар 
    20:26 21.04.2017
    193
    Дизайнер из Сицилии Луиджи Калафьоре и его команда Calafiore Automobili построили уникальный и роскошный бензиновый гиперкар C10.
    Футболисты Монако после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити
    "Монако" выходит в 1/4 финала ЛЧ, обыграв дома "Манчестер Сити"
    00:12 16.03.2017
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    Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards
    Ямайский спринтер Усэйн Болт признан спортсменом года
    23:29 14.02.2017
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    Кроме легендарного спринтера на звание "Спортсмен года" претендовали американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей.
    Усэйн Болт (Ямайка). Архивное фото
    IAAF признала Болта и Аяну лучшими легкоатлетами года
    06:52 03.12.2016
    38
    Усэйн Болт и Алмаз Аяна признаны легкоатлетами года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Торжественная церемония состоялась в пятницу.
    Монако. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 3,8 произошло возле Монако
    01:44 04.09.2016
    138Природные катаклизмы по всему миру.
    Землетрясение было зафиксировано в 21.14 (22.14 по Киеву) в четверг. По данным сейсмологов, его эпицентр находился в 4 километрах севернее коммуны Брей-сюр-Руайя в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, и в 28 километрах севернее Монако.
    Футбол. Лига Чемпионов.
    Стали известны соперники киевского "Динамо" на групповом этапе ЛЧ
    20:08 25.08.2016
    647
    Группа B, в которой сыграет киевское "Динамо" выглядит так: "Бенфика" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Бешикташ" (Турция). Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 13-14 сентября.
    Бегунья Гензебе Дибаба
    Многоборец Итон и бегунья Дибаба признаны легкоатлетами года IAAF
    21:05 26.11.2015
    50
    Дибаба завоевала титул чемпионки мира на дистанции 1500 метров в Пекине в августе, а за месяц до этого обновила мировой рекорд на этой дистанции в Монако (3.50,07). Итон победил на чемпионате мира в Пекине в десятиборье с мировым рекордом.
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Хэмилтон разбил суперкар за 1,5 млн фунтов
    11:27 13.11.2015
    85
    Британский гонщика заявил, что авария – результат тяжелых вечеринок и отсутствия полноценного отдыха в течение полутора недель. При этом он подчеркнул, что "очень энергичный человек".
    Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон попал в аварию в Монако
    08:55 12.11.2015
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    Хэмилтон заявил, что у его машины произошел "очень легкий контакт" со стоящим автомобилем и в результате инцидента никто не пострадал. Согласно данным, машина была повреждена.
    Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак. Архивное фото
    IAAF отменила ежегодный гала-вечер в Монако из-за скандала с Диаком
    21:05 05.11.2015
    94
    Вечер в Монако был запланирован на 28 ноября. В этот раз лучшие атлеты года будут объявлены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на неформальном ужине.
    Формула-1. Гран-при Монако
    Формула-1. Гран-при Монако 
    06:16 22.05.2015
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    Лидер первой сессии свободных, действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, возглавил протокол и во второй сессии, проехав лучший круг за 1 минуту 17.192 секунды.
    Авторалли
    Хэмилтон показал лучшее время в первой практике Гран-при Монако "Ф-1"
    14:49 21.05.2015
    118
    Хэмилтон показал время 1 минута 18,750 секунды в самом быстром из своих кругов и на 0,149 секунды опередил нидерландца Макса Ферстаппена из "Торо Россо". Третий результат показал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл" - 1 минута 19,086.
    Евро, деньги, банкноты, купюры
    "Реал" готов заплатить "Монако" за Фалькао 45 млн евро - СМИ
    19:16 05.04.2015
    53
    Согласно информации, руководство мадридского клуба готовит предложение футбольному клубу "Монако" о покупке колумбийского форварда Радамеля Фалькао за 45 миллионов евро.
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