Жюри, состоявшее из тренеров 80 клубов, составило шорт-лист, в который вошли Джанлуиджи Буффон, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Победитель будет объявлен в ходе церемонии жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18 в Монако.
"Ювентус" одержал победу над "Монако" в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль сделал нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты).
Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль сделал нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты). Голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон провел свой сотый матч в Лиге чемпионов.
Кроме легендарного спринтера на звание "Спортсмен года" претендовали американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей.
Землетрясение было зафиксировано в 21.14 (22.14 по Киеву) в четверг. По данным сейсмологов, его эпицентр находился в 4 километрах севернее коммуны Брей-сюр-Руайя в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, и в 28 километрах севернее Монако.
Дибаба завоевала титул чемпионки мира на дистанции 1500 метров в Пекине в августе, а за месяц до этого обновила мировой рекорд на этой дистанции в Монако (3.50,07). Итон победил на чемпионате мира в Пекине в десятиборье с мировым рекордом.
Хэмилтон показал время 1 минута 18,750 секунды в самом быстром из своих кругов и на 0,149 секунды опередил нидерландца Макса Ферстаппена из "Торо Россо". Третий результат показал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл" - 1 минута 19,086.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".