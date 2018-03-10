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Дибаба завоевала титул чемпионки мира на дистанции 1500 метров в Пекине в августе, а за месяц до этого обновила мировой рекорд на этой дистанции в Монако (3.50,07). Итон победил на чемпионате мира в Пекине в десятиборье с мировым рекордом.