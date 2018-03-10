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    Себастьян Феттель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    Определился победитель Гран-при Бразилии "Формулы-1"
    20:18 12.11.2017
    123
    Себастьян Феттель стал лучшим в воскресной гонке с результатом 1 час 32 минута 26,262 секунды. Вторым финишировал пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас, а третьим - партнер Феттеля финн Кими Райкконен.
    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    Немец Феттель выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"
    17:00 30.07.2017
    151
    Немец Себастьян Феттель, стартовавший с поул-позишн, финишировал с результатом 1 час 39 минут 46,713 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен.
    Задом наперед. Гонщик Формулы-1 едва не спровоцировал аварию. Видео
    Задом наперед. Гонщик "Формулы-1" едва не спровоцировал аварию 
    16:02 07.07.2017
    125
    На канале LifeRacing в Youtube появились кадры, на которых пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель едва не стал причиной ДТП. На повороте его болид развернуло, после чего он по инерции проехал несколько метров задом.
    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    "Формула-1": Гран-при Монако выиграл немец Феттель
    19:38 28.05.2017
    154
    Для команды "Феррари" триумф в Монако стал первым за долгих 16 лет, а дубль на подиуме позволил "Феррари" занять первое место в Кубке конструкторов.
    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    Феттель выиграл первый этап нового сезона "Формулы-1"
    10:00 26.03.2017
    157
    Себастьян Феттель стал лучшим на первом этапе нового сезона чемпионата "Формулы-1". Второй этап чемпионата пройдет в Китае. Второе место занял Льюис Хэмилтон, третье - Вальттери Боттас.
    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    Феттель выиграл третью практику "Ф-1" на Гран-при Австралии
    07:13 25.03.2017
    85
    Вторым стал гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас, а третьим - обладатель лучшего времени в первой и второй практиках Льюис Хэмилтон, выступающий за эту же команду.
    Формула-1. Гран-при Великобритании. Пилоты пробуют трассу.
    Формула-1. Гран-при Великобритании. Пилоты пробуют трассу 
    02:54 04.07.2015
    377
    Гран-при Великобритании проводится на автодроме "Сильверстоун". В пятницу и субботу пилоты практиквоались на трассе. В 14:00 начнутся квалификационные заезды, а сама гонка стартует в воскресенье.
    Себастьян Феттель
    Феттель признался, что ему трудно было принять решение об уходе из "Ред Булл"
    07:42 04.10.2014
    164
    Немецкий гонщик Себастьян Феттель на своем официальном сайте заявил, что ему было сложно принять решение покинуть австрийскую команду "Ред Булл".
    Болид
    Шлем гонщика Феттеля продан на аукционе за 72 тысячи фунтов
    12:48 10.12.2013
    10
    Шлем немецкого гонщика команды "Ред Булл", четырехкратного чемпиона мира, Себастьяна Феттеля был продан на благотворительном аукционе за рекордные 72 тысячи фунтов.
    Болид
    Пилот команды "Ред Булл" Феттель заявил, что не устал от побед в "Ф-1"
    09:13 18.11.2013
    4
    Победитель чемпионата "Формулы-1" и триумфатор завершившегося в воскресенье Гран-при США пилот команды "Ред Булл" Себастьян Феттель заявил, что не устал от первых мест, поскольку ему еще многое предстоит улучшить.
    Визит чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна Феттеля в Сочи
    "Ред Булл" оштрафован на 25 тысяч евро, Феттель предупрежден
    17:07 27.10.2013
    5
    Команда "Ред Булл" заплатит штраф в размере 25 тысяч евро за некорректные действия пилота Себастьяна Феттеля после победы на Гран-при Индии в "Формуле-1", гонщик получил предупреждение.
    Визит чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна Феттеля в Сочи
    Себастьян Феттель стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"
    13:41 27.10.2013
    7
    Пилот команды "Ред Булл" Себастьян Феттель четвертый год подряд выиграл чемпионат "Формулы-1".
    Визит чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна Феттеля в Сочи
    Феттель одержал пятую подряд победу в гонках "Формулы-1"
    11:04 13.10.2013
    9
    Пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель выиграл Гран-при Японии и одержал пятую подряд победу в чемпионате "Формулы-1".
    Феттель посетовал на проблемы с шинами на первом этапе "Формулы-1"
    14:15 17.03.2013
    9
    Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Ред Булл" Себастьян Феттель, ставший третьим в гонке Гран-при Австралии, заявил, что проблемы с шинами помешали показать ему лучший результат.
    Авторалли
    Шумахер и Феттель принесли Германии шестую победу в Гонке чемпионов
    18:42 15.12.2012
    9
    В финале немцы выиграли у представителей Франции Ромена Грожана и Себастьена Ожье оба заезда.
    Формула-1
    Гонщик "Ф-1" Феттель не будет лишен чемпионского титула
    14:43 29.11.2012
    13
    Международная автомобильная федерация заявила, что не будет рассматривать спорный эпизод с Феттелем, который обогнал Жана-Эрика Верня на Гран-при Бразилии в зоне действия желтых флагов.
    Формула-1
    Пилот "Ред Булла" Феттель может потерять титул чемпиона мира - СМИ
    07:17 28.11.2012
    3
    Пилот "Ред Булла" Себастьян Феттель может утратить свой титул чемпиона мира в гонках "Формулы-1" сезона 2012 года из-за запрещенного правилами обгона, сделанного немцем в ходе Гран-при Бразилии.
    Феттель назвал труднейшей гонку, принесшую ему третий титул в "Ф-1"
    07:51 26.11.2012
    9
    По словам Феттеля, дождевые условия помогли его команде: "После 10 или 20 кругов я уже был четвертым или пятым, сразу позади Фернандо".
    Авторалли
    Феттель стал трехкратным чемпионом "Ф-1"
    07:22 26.11.2012
    4
    Феттель финишировал шестым в гонке Гран-при Бразилии, его единственный конкурент по общему зачету пилот "Феррари" Фернандо Алонсо в последней гонке финишировал вторым.
    Формула-1
    Пилот "Ред Булл" Феттель может перейти в "Феррари" в 2014 году
    10:47 15.10.2012
    6
    Феттель, победивший на Гран-при Южной Кореи в минувшее воскресенье, стал лидером общего зачета "Формулы-1", опередив Алонсо.
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