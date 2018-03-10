На канале LifeRacing в Youtube появились кадры, на которых пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель едва не стал причиной ДТП. На повороте его болид развернуло, после чего он по инерции проехал несколько метров задом.
Победитель чемпионата "Формулы-1" и триумфатор завершившегося в воскресенье Гран-при США пилот команды "Ред Булл" Себастьян Феттель заявил, что не устал от первых мест, поскольку ему еще многое предстоит улучшить.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".