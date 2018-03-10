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    Международная автомобильная федерация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Слова главы FIA о будущем Шумахера были неправильно переведены
    07:24 08.10.2014
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    Накануне СМИ распространили слова главы Международной автомобильной федерации Жана Тодта о том, что в скором времени Шумахер сможет жить относительно нормальной жизнью, но больше никогда не будет водить болид "Формулы-1".
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Глава FIA заявил, что Шумахер больше не будет водить болид "Формулы-1"
    09:30 07.10.2014
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    Глава Международной автомобильной федерации и близкий друг спортсмена Жан Тодт добавил, что тот сможет в скором времени жить относительно нормальной жизнью.
    Формула-1
    Пилот "Ред Булла" Феттель может потерять титул чемпиона мира - СМИ
    07:17 28.11.2012
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    Пилот "Ред Булла" Себастьян Феттель может утратить свой титул чемпиона мира в гонках "Формулы-1" сезона 2012 года из-за запрещенного правилами обгона, сделанного немцем в ходе Гран-при Бразилии.
    Авторалли
    FIA может ввести в "Формуле-1" балльную систему штрафов
    18:55 16.11.2012
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    Как пояснил технический делегат FIA Чарли Уайтинг, предложенная схема будет напоминать штрафы для обычных водителей (с накоплением штрафных баллов).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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