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Хэмилтон финишировал первым на трассе в Судзуке в гонке, которая была досрочно завершена. Результаты были подсчитаны по итогам 44 кругов. Второе место занял партнер британца по "Мерседесу" немец Нико Росберг. Третьим стал его соотечественник Себастьян Феттель.