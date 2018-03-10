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    Льюис Хэмилтон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы-1
    Хэмилтон досрочно стал чемпионом "Формулы-1"
    00:29 30.10.2017
    197
    Гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон после воскресной гонки набрал 333 очка и за два этапа до окончания чемпионата стал недосягаемым для ближайших преследователей.
    Пилот Мерседеса Хэмилтон выиграл Гран-при США Формулы-1
    Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при США "Формулы-1"
    04:17 23.10.2017
    110
    Команда "Мерседес" в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов "Формулы-1" - награды, вручаемой за наибольшее число очков, набранное пилотами команды по итогам сезона.
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Хэмилтон победил на Гран-при Мексики "Формулы-1"
    23:10 30.10.2016
    89
    Второе место занял партнер британца по команде, лидер чемпионата немец Нико Росберг, третьим стал другой представитель Германии Себастьян Феттель из "Феррари".
    Британец Льюис Хэмилтон из команды Мерседес
    Хэмилтон выиграл Гран-при США "Формулы-1"
    01:11 24.10.2016
    83
    В воскресенье Хэмилтон преодолел 56 кругов за 1 час 38 минут и 12,618 секунды. Второе место занял партнер Хэмилтона по "Мерседесу" немец Нико Росберг с отставанием в 4,520 секунды.
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Британец Хэмилтон стал победителем этапа "Ф-1" Гран-при Германии
    17:18 31.07.2016
    95
    Вторым в воскресной гонке стал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл", третьим – его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен. Следующий этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - пройдет с 26 по 28 августа.
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Монако
    18:14 29.05.2016
    142
    Хэмилтон в воскресной гонке финишировал со временем 1 час 59 минут 29,133 секунды. Вторым стал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл" (+7,252 секунды). Замкнул тройку мексиканец Серхио Перес из "Форс Индия" (+13,825).
    Появилось видео аварии Хэмилтона и Росберга на Гран-при Испании
    Гран-при Испании: появилось видео аварии Хэмилтона и Росберга 
    17:31 15.05.2016
    2029
    Пилоты команды "Формулы-1" "Мерседес" Нико Росберг и Льюис Хэмилтон завершили борьбу на Гран-при Испании после столкновения на первом круге. Гонка в Испании стартовала в воскресенье.
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон принимает участие в третьей сессии свободных заездов на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1
    Хэмилтон стал лучшим в третьей практике на этапе "Формулы-1" в Сочи
    14:24 30.04.2016
    92
    Второе время у партнера Хэмилтона по "Мерседесу" немца Нико Росберга. Третье время у немецкого пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Квалификация на Гран-при России пройдет также в субботу.
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Хэмилтон разбил суперкар за 1,5 млн фунтов
    11:27 13.11.2015
    85
    Британский гонщика заявил, что авария – результат тяжелых вечеринок и отсутствия полноценного отдыха в течение полутора недель. При этом он подчеркнул, что "очень энергичный человек".
    Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна Эта победа стала для британского гонщика 36-й в его карьере на Гран-при Формулы-1
    Хэмилтон догнал своего кумира Сенну по числу титулов в чемпионате "Формулы-1"
    12:25 26.10.2015
    40
    Хэмилтон захватил лидерство в чемпионате во второй половине сезона и смог обеспечить себе титул только в последней гонке, в которой начислялись двойные очки.
    Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Хэмилтон стал трехкратным чемпионом "Формулы-1"
    07:28 26.10.2015
    110
    Второй - Нико Росберг, третий - Себастьян Феттель. Ранее британский гонщик команды "Мерседес"завоевывал титул в 2008 и 2014 годах. Следующий этап пройдет в Мексике с 30 октября по 1 ноября.
    Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"
    16:24 25.07.2015
    356
    Хэмилтон показал время 1 минута 22,020 секунды, вторым стал его партнер по команде немец Нико Росберг (+0,575 секунды), замкнул тройку немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель (+0,719)
    Формула-1. Гран-при Великобритании. Пилоты пробуют трассу.
    Формула-1. Гран-при Великобритании. Пилоты пробуют трассу 
    02:54 04.07.2015
    377
    Гран-при Великобритании проводится на автодроме "Сильверстоун". В пятницу и субботу пилоты практиквоались на трассе. В 14:00 начнутся квалификационные заезды, а сама гонка стартует в воскресенье.
    Авторалли
    Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Китая
    14:00 12.04.2015
    81
    Хэмилтон, стартовавший с поул-позишн, финишировал первым и в гонке на трассе в Шанхае, опередив своего партнера по "Мерседесу" немца Нико Росберга, ставшего вторым. Третье место занял гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель.
    Авторалли
    Пилот "Мерседеса" Хэмилтон стал лучшим в третьей практике в Австралии
    06:35 14.03.2015
    67
    В субботу в Мельбурне действующий чемпион мира проехал свой лучший круг за 1 минуту 27,867 секунды. Второй результат у Себастьяна Феттеля из "Феррари" (+0,696).
    Автоспорт. Формула-1. Гран-при России. Гонка
    Пилот "Формулы-1" Хэмилтон назван персоной года по версии Би-би-си
    01:36 15.12.2014
    52
    Персоной года за рубежом стал нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
    Формула-1
    Британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии
    11:35 05.10.2014
    108
    Хэмилтон финишировал первым на трассе в Судзуке в гонке, которая была досрочно завершена. Результаты были подсчитаны по итогам 44 кругов. Второе место занял партнер британца по "Мерседесу" немец Нико Росберг. Третьим стал его соотечественник Себастьян Феттель.
    Формула-1
    Хэмилтон выиграл и вторую практику на этапе "Формулы-1" в Бразилии
    20:44 23.11.2012
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    Пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон на 0,105 секунды улучшил время, показанное им на первой сессии свободных заездов на Гран-при Бразилии, выиграв и вторую пятничную тренировку в рамках заключительного этапа чемпионата "Формулы-1".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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