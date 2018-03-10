Вторым в воскресной гонке стал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл", третьим – его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен. Следующий этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - пройдет с 26 по 28 августа.
Хэмилтон в воскресной гонке финишировал со временем 1 час 59 минут 29,133 секунды. Вторым стал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл" (+7,252 секунды). Замкнул тройку мексиканец Серхио Перес из "Форс Индия" (+13,825).
Хэмилтон, стартовавший с поул-позишн, финишировал первым и в гонке на трассе в Шанхае, опередив своего партнера по "Мерседесу" немца Нико Росберга, ставшего вторым. Третье место занял гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель.
Хэмилтон финишировал первым на трассе в Судзуке в гонке, которая была досрочно завершена. Результаты были подсчитаны по итогам 44 кругов. Второе место занял партнер британца по "Мерседесу" немец Нико Росберг. Третьим стал его соотечественник Себастьян Феттель.
Пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон на 0,105 секунды улучшил время, показанное им на первой сессии свободных заездов на Гран-при Бразилии, выиграв и вторую пятничную тренировку в рамках заключительного этапа чемпионата "Формулы-1".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".