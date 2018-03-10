Друг семьи сообщил, что супруга Шумахера Коринна и дети сейчас надеются, что случится медицинское чудо. Эта надежда появилась из-за того, что "идет реакция из далекого мира", в котором сейчас находится гонщик.
Гонщик по-прежнему не может ходить и говорить. Над восстановлением Шумахера работает команда из 15 специалистов под руководством директора департамента невролгии профессора Луизианского университета Ричарда Фраковяка.
Шумахер в сентябре 2014 года вернулся домой из реабилитационной клиники. Он получил травму головы во время катания на горных лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года и долго находился в искусственной коме.
Пока неизвестно, находились ли на украденном компьютере данные о пациентах Йоханнеса Пайля: Шумахере, другом гонщике "Ф-1" Нико Росберге, Далай-ламе и других клиентах. Также воры украли несколько сотен евро, духи, подарки и рецептурные бланки.
Накануне СМИ распространили слова главы Международной автомобильной федерации Жана Тодта о том, что в скором времени Шумахер сможет жить относительно нормальной жизнью, но больше никогда не будет водить болид "Формулы-1".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".