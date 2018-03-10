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    Михаэль Шумахер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 81
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    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    "Идет реакция из далекого мира": семья Шумахера сообщила о его состоянии
    12:10 10.11.2017
    2359
    Друг семьи сообщил, что супруга Шумахера Коринна и дети сейчас надеются, что случится медицинское чудо. Эта надежда появилась из-за того, что "идет реакция из далекого мира", в котором сейчас находится гонщик.
    Михаэль Шумахер
    Михаэль Шумахер находится в коме - СМИ
    15:41 06.10.2017
    909
    Как отмечают источники, вес Шумахера сейчас составляет около 45 килограммов, его рост также уменьшился. Ранее сообщалось, что немец может быть перевезен на лечение в США, где у него есть ранчо.
    Михаэль Шумахер
    У супруги Шумахера требовали 900 тысяч евро, угрожая убить детей
    08:45 18.05.2017
    411
    Инцидент произошел в феврале 2016 года, однако о нем стало известно только сейчас. Преступника вычислили по оставленному в электронной почте номеру банковского счета.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    На лечение Михаэля Шумахера за три года ушло около $17 млн
    16:24 30.12.2016
    1533
    За спортсменом ухаживают 15 специалистов, которые находятся рядом с немцем практически круглосуточно. Ранее сообщалось, что реабилитация Шумахера обходится в 100 тысяч фунтов в неделю.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Создан официальный аккаунт Михаэля Шумахера в Twitter
    21:25 16.12.2016
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    В описании верифицированного аккаунта в Twitter говорится, что он создан благодаря команде семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера #KeepFighting.
    Михаэль Шумахер
    Появилась официальная страница Михаэля Шумахера в Instagram
    21:20 13.11.2016
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    С сентября 2014 года Шумахер проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии спортсмена поступает крайне мало, и она противоречива.
    Михаэль Шумахер
    Вес Шумахера уменьшился до 45 килограмм - СМИ
    15:06 23.09.2015
    323
    Гонщик по-прежнему не может ходить и говорить. Над восстановлением Шумахера работает команда из 15 специалистов под руководством директора департамента невролгии профессора Луизианского университета Ричарда Фраковяка.
    Сын семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера, Мик
    Сын Михаэля Шумахера попал в аварию в гонке "Формулы-4"
    22:37 06.06.2015
    403
    Мик столкнулся с идущим впереди автомобилем, повредив правое переднее колесо и крыло своего болида. После этого он левым передним колесом задел еще один болид и врезался в заграждение из покрышек.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Прогресс наблюдается в состоянии Михаэля Шумахера - менеджер гонщика
    20:44 22.05.2015
    319
    Менеджер Михаэля Шумахера Сабина Кем, сообщила, что в состоянии гонщика наблюдается устойчивый прогресс, но восстановление займет много времени.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Супруга Шумахера продала личный самолет стоимостью €34 млн
    01:50 10.05.2015
    137
    Шумахер в сентябре 2014 года вернулся домой из реабилитационной клиники. Он получил травму головы во время катания на горных лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года и долго находился в искусственной коме.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Неизвестные похитили компьютер личного врача Шумахера - СМИ
    09:15 05.03.2015
    91
    Пока неизвестно, находились ли на украденном компьютере данные о пациентах Йоханнеса Пайля: Шумахере, другом гонщике "Ф-1" Нико Росберге, Далай-ламе и других клиентах. Также воры украли несколько сотен евро, духи, подарки и рецептурные бланки.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Супруга Михаэля Шумахера продала семейный дом в Норвегии за $3 млн
    10:48 24.02.2015
    330
    Семья знаменитого гонщика продает имущество, чтобы обеспечить ему дорогостоящее лечение и восстановление после травмы в декабре 2013 года.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Михаэль Шумахер плачет, когда слышит жену и детей - СМИ
    19:17 28.12.2014
    295
    Шумахер получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французских Альпах 29 декабря 2013 года и долго находился в искусственной коме.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Спонсоры не отвернулись от Михаэля Шумахера, несмотря на его травму
    21:17 26.12.2014
    140
    Исполнительный директор компании DVAG, которая является спонсором Шумахера с 1996 года, Роберт Пайль заявил, что его фирма даже не рассматривала возможность разрыва отношений с немецким гонщиком.
    Шприц. Архивное фото
    Михаэль Шумахер делает успехи в реабилитации - менеджер гонщика
    19:11 23.11.2014
    125
    По словам менеджера спортсмена Сабины Кем, Шумахер проходит курс реабилитации. Михаэль достиг определенных успехов, соответствующих тяжести его травмы.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Шумахер парализован, у него проблемы с памятью и речью - экс-автогонщик
    09:55 19.11.2014
    314
    По словам Филиппа Стрейффа, Шумахер сможет быстрее восстановиться, но это будет сложно, так как автогонщик находится в инвалидной коляске, у него проблемы с памятью и речью.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Ключевую роль в выздоровлении Шумахера играет его жена Коринна - врач
    14:50 23.10.2014
    76
    Французский врач Жан-Франcуа Пайен осмотрел семикратного чемпиона "Формулы 1" у него дома.
    Михаэль Шумахер
    Врач предсказал Шумахеру срок возможного выздоровления
    10:21 23.10.2014
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    Возможное выздоровление семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера состоится в течение срока от одного до трех лет, считает французский врач Жан-Франсуа Пайен.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Михаэль Шумахер медленно приходит в себя - французский журналист
    14:47 11.10.2014
    78
    Легендарный автогонщик в настоящее время проходит курс реабилитации у себя дома в Швейцарии после тяжелой травмы головы, полученной во время катания на горных лыжах.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    Слова главы FIA о будущем Шумахера были неправильно переведены
    07:24 08.10.2014
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    Накануне СМИ распространили слова главы Международной автомобильной федерации Жана Тодта о том, что в скором времени Шумахер сможет жить относительно нормальной жизнью, но больше никогда не будет водить болид "Формулы-1".
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