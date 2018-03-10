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    Мерседес (команда Формулы-1)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы-1
    Хэмилтон досрочно стал чемпионом "Формулы-1"
    00:29 30.10.2017
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    Гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон после воскресной гонки набрал 333 очка и за два этапа до окончания чемпионата стал недосягаемым для ближайших преследователей.
    Пилот Мерседеса Хэмилтон выиграл Гран-при США Формулы-1
    Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при США "Формулы-1"
    04:17 23.10.2017
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    Команда "Мерседес" в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов "Формулы-1" - награды, вручаемой за наибольшее число очков, набранное пилотами команды по итогам сезона.
    Британец Льюис Хэмилтон из команды Мерседес
    Хэмилтон выиграл Гран-при США "Формулы-1"
    01:11 24.10.2016
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    В воскресенье Хэмилтон преодолел 56 кругов за 1 час 38 минут и 12,618 секунды. Второе место занял партнер Хэмилтона по "Мерседесу" немец Нико Росберг с отставанием в 4,520 секунды.
    Путин наградил Нико Росберга, победившего на российском этапе Формулы-1. Видео
    Путин наградил Нико Росберга, победившего на российском этапе "Формулы-1" 
    02:11 02.05.2016
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    Президент РФ Владимир Путин наградил победителя российского этапа "Формулы-1" в Сочи. Немецкий пилот "Мерседеса" Нико Росберг стал первым в гонке, прошедшей в Сочи.
    Формула-1. Гран-при Великобритании. Пилоты пробуют трассу.
    Формула-1. Гран-при Великобритании. Пилоты пробуют трассу 
    02:54 04.07.2015
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    Гран-при Великобритании проводится на автодроме "Сильверстоун". В пятницу и субботу пилоты практиквоались на трассе. В 14:00 начнутся квалификационные заезды, а сама гонка стартует в воскресенье.
    Авторалли
    Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Китая
    14:00 12.04.2015
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    Хэмилтон, стартовавший с поул-позишн, финишировал первым и в гонке на трассе в Шанхае, опередив своего партнера по "Мерседесу" немца Нико Росберга, ставшего вторым. Третье место занял гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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