наверх
10.03.201804:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Даниил Квят

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Даниил Квят сдает на право в московском ГАИ
    Гонщик "Формулы-1" сдает на права 
    15:19 05.11.2015
    908
    Гоночная команда "Ред Булл" опубликовала видео, на котором показано как российский пилот 18-летний Даниил Квят сдавал в московском ГИБДД экзамен для получения водительского удостоверения.
    Автоспорт. Формула -1. Гран-при России. Свободные заезды
    Гонщик "Формулы-1" Даниил Квят получил водительское удостоверение
    13:30 05.11.2015
    123
    Пилот команды "Формулы-1" "Ред Булл" успешно сдал экзамен и получил водительское удостоверение в России. Российскому гонщику 21 год.
    Авария российского автогонщика Даниила Квята на Гран-при Японии
    Авария Даниила Квята на Гран-при Японии 
    10:47 26.09.2015
    726
    Инцидент произошел в субботу на автодроме "Судзука" во время заключительного, третьего сегмента квалификации. Квят сообщил после аварии, что он "в порядке".
    Формула-1
    Пилот "Формулы-1" Квят попал в аварию на квалификации Гран-при Японии
    10:14 26.09.2015
    626
    Во время заключительного сегмента квалификации машина Даниила Квята, который выступает за "Ред Булл", вылетела с трассы, ударилась об отбойник, перевернулась и встала на колеса.
    Себастьян Феттель
    Феттель признался, что ему трудно было принять решение об уходе из "Ред Булл"
    07:42 04.10.2014
    164
    Немецкий гонщик Себастьян Феттель на своем официальном сайте заявил, что ему было сложно принять решение покинуть австрийскую команду "Ред Булл".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги