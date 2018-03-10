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Даниил Квят
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Гонщик "Формулы-1" сдает на права
15:19 05.11.2015
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Гоночная команда "Ред Булл" опубликовала видео, на котором показано как российский пилот 18-летний Даниил Квят сдавал в московском ГИБДД экзамен для получения водительского удостоверения.
Гонщик "Формулы-1" Даниил Квят получил водительское удостоверение
13:30 05.11.2015
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Пилот команды "Формулы-1" "Ред Булл" успешно сдал экзамен и получил водительское удостоверение в России. Российскому гонщику 21 год.
Авария Даниила Квята на Гран-при Японии
10:47 26.09.2015
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Инцидент произошел в субботу на автодроме "Судзука" во время заключительного, третьего сегмента квалификации. Квят сообщил после аварии, что он "в порядке".
Пилот "Формулы-1" Квят попал в аварию на квалификации Гран-при Японии
10:14 26.09.2015
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Во время заключительного сегмента квалификации машина Даниила Квята, который выступает за "Ред Булл", вылетела с трассы, ударилась об отбойник, перевернулась и встала на колеса.
Феттель признался, что ему трудно было принять решение об уходе из "Ред Булл"
07:42 04.10.2014
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Немецкий гонщик Себастьян Феттель на своем официальном сайте заявил, что ему было сложно принять решение покинуть австрийскую команду "Ред Булл".
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16:56 09.03.2018
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