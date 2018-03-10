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Тег
Red Bull (Формула-1)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Гонщик "Формулы-1" сдает на права
15:19 05.11.2015
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Гоночная команда "Ред Булл" опубликовала видео, на котором показано как российский пилот 18-летний Даниил Квят сдавал в московском ГИБДД экзамен для получения водительского удостоверения.
Гонщик "Формулы-1" Даниил Квят получил водительское удостоверение
13:30 05.11.2015
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Пилот команды "Формулы-1" "Ред Булл" успешно сдал экзамен и получил водительское удостоверение в России. Российскому гонщику 21 год.
Авария Даниила Квята на Гран-при Японии
10:47 26.09.2015
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Инцидент произошел в субботу на автодроме "Судзука" во время заключительного, третьего сегмента квалификации. Квят сообщил после аварии, что он "в порядке".
Пилот "Формулы-1" Квят попал в аварию на квалификации Гран-при Японии
10:14 26.09.2015
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Во время заключительного сегмента квалификации машина Даниила Квята, который выступает за "Ред Булл", вылетела с трассы, ударилась об отбойник, перевернулась и встала на колеса.
Феттель признался, что ему трудно было принять решение об уходе из "Ред Булл"
07:42 04.10.2014
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Немецкий гонщик Себастьян Феттель на своем официальном сайте заявил, что ему было сложно принять решение покинуть австрийскую команду "Ред Булл".
"Мерседес" добивался дисквалификации "Ред Булл" на три гонки - СМИ
11:09 18.04.2014
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"Мерседес" просил дисквалифицировать австрийскую команду "Ред Булл" на три гонки чемпионата "Формулы-1" на заседании Международного апелляционного суда Международной автомобильной федерации.
"Ред Булл" в четвертый раз подряд выиграл Кубок конструкторов в "Ф-1"
13:37 27.10.2013
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Австрийская команда "Ред Булл", за которую выступают пилоты Себастьян Феттель и Марк Уэббер, стала обладателем Кубка конструкторов чемпионата "Формулы-1" сезона 2013 года.
Пилот "Ред Булл" Феттель может перейти в "Феррари" в 2014 году
10:47 15.10.2012
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Феттель, победивший на Гран-при Южной Кореи в минувшее воскресенье, стал лидером общего зачета "Формулы-1", опередив Алонсо.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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