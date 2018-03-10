Традиция приглашения грид-герлз на открытие заездов и вручение наград пала жертвой борьбы за гендерное равенство. "Это явно противоречит социальным нормам сегодняшнего дня", — заявил представитель Formula-1.
Исполнительный директор Гран-при Малайзии Разлан Разали заявил, что "возможно, перерыв в проведении гонок "Формулы-1" пойдет Малайзии на пользу". А министр спорта страны Хайри Джамалуддин считает, что "стоимость слишком высока".
Вторым в воскресной гонке стал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл", третьим – его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен. Следующий этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - пройдет с 26 по 28 августа.
Как заявил глава Автомобильного клуба Италии Анджело Дамиани Стикки, автодром в Монце переживал трудные времена, но худшее уже позади. "И теперь мы близки к подписанию контракта, по которому "Формула-1" останется в Брианце еще на семь лет", - отметил он.
Квалификационные заезды должны были пройти в субботу. Ранее в пятницу из-за погодных условий была отменена вторая серия свободных заездов. Квалификация этапа "Ф-1" в США запланирована на 16.00 (по Киеву) воскресенья, а гонка должна стартовать в 21.00.
По мнению Экклстоуна, гонки можно было бы проводить по воскресеньям перед гонками непосредственно чемпионата "Формулы-1". Он считает, что такой чемпионат был бы полезен женщинам-пилотам для перехода на более высокий уровень.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".