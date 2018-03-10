наверх
10.03.201807:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Формула-1

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Грид-герлз перед заездом Формулы-1
    Formula-1 отказалась от одного из своих главных символов
    12:32 01.02.2018
    593
    Традиция приглашения грид-герлз на открытие заездов и вручение наград пала жертвой борьбы за гендерное равенство. "Это явно противоречит социальным нормам сегодняшнего дня", — заявил представитель Formula-1.
    Вторая практика Ф-1 на Гран-при Австралии
    "Формула-1" представила лучший обгон года 
    03:15 10.12.2017
    169
    Австралийский пилот Риккьярдо, с 2014 года выступающий за команду "Red Bull", обогнал сразу трех оппонентов: Лэнса Стролла, Нико Хюлькенберга и Фелипе Массу. После обгона гонщик смог одержать победу.
    Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы-1
    Хэмилтон досрочно стал чемпионом "Формулы-1"
    00:29 30.10.2017
    197
    Гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон после воскресной гонки набрал 333 очка и за два этапа до окончания чемпионата стал недосягаемым для ближайших преследователей.
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии в "Формуле-1"
    18:53 27.08.2017
    85
    Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон первым преодолел 44 круга воскресной гонки, вторым пришел немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель.
    Немецкий гонщик команды Мерседес Нико Росберг
    Росберг впервые стал чемпионом "Формулы-1"
    19:03 27.11.2016
    125
    Немецкий гонщик команды "Мерседес" Нико Росберг финишировал вторым и сохранил преимущество в личном зачете, набрав 385 очков против 380 у британца, выигравшего 4 последние гонки сезона.
    Гонщики во время старта этапа в классе Формула-1. Архивное фото
    Малайзия намерена отказаться от проведения этапа чемпионата "Формулы-1"
    09:39 25.10.2016
    72
    Исполнительный директор Гран-при Малайзии Разлан Разали заявил, что "возможно, перерыв в проведении гонок "Формулы-1" пойдет Малайзии на пользу". А министр спорта страны Хайри Джамалуддин считает, что "стоимость слишком высока".
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Британец Хэмилтон стал победителем этапа "Ф-1" Гран-при Германии
    17:18 31.07.2016
    95
    Вторым в воскресной гонке стал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл", третьим – его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен. Следующий этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - пройдет с 26 по 28 августа.
    Гонщик команды Мерседес Нико Росберг, занявший первое место в восьмом этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Европы в Баку, на церемонии награждения
    Росберг победил на восьмом этапе "Формулы-1" Гран-при Европы
    21:19 19.06.2016
    55
    Вторым в воскресной гонке стал Себастьян Феттель, третьим Серхио Перес. Следующий этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии пройдет с 1 по 3 июля.
    Появилось видео аварии Хэмилтона и Росберга на Гран-при Испании
    Гран-при Испании: появилось видео аварии Хэмилтона и Росберга 
    17:31 15.05.2016
    2029
    Пилоты команды "Формулы-1" "Мерседес" Нико Росберг и Льюис Хэмилтон завершили борьбу на Гран-при Испании после столкновения на первом круге. Гонка в Испании стартовала в воскресенье.
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон принимает участие в третьей сессии свободных заездов на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1
    Хэмилтон стал лучшим в третьей практике на этапе "Формулы-1" в Сочи
    14:24 30.04.2016
    92
    Второе время у партнера Хэмилтона по "Мерседесу" немца Нико Росберга. Третье время у немецкого пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Квалификация на Гран-при России пройдет также в субботу.
    Видео аварии с болидом Алонсо на этапе Формулы-1
    В сети появилось видео аварии Алонсо на этапе "Формулы-1" 
    20:38 20.03.2016
    409
    Болиды испанца Фернандо Алонсо ("Макларен") и мексиканца Эстебана Гутьерреса ("Хаас") столкнулись на 18 круге гонки первого этапа серии "Формула-1" в Австралии.
    Гонки Формулы-1. Архивное фото
    Новый контракт на проведение Гран-при Италии "Ф-1" будет рассчитан на 7 лет
    20:34 10.01.2016
    51
    Как заявил глава Автомобильного клуба Италии Анджело Дамиани Стикки, автодром в Монце переживал трудные времена, но худшее уже позади. "И теперь мы близки к подписанию контракта, по которому "Формула-1" останется в Брианце еще на семь лет", - отметил он.
    Формула-1. Архивное фото
    Скончалась первая женщина, ставшая пилотом "Формулы-1"
    17:07 09.01.2016
    379
    Де Филиппис оказалась в гонках в результате пари между ней и ее братьями, сомневавшимися в ее способностях. Гонщица дебютировала в чемпионате "Формулы-1" в 1958 году на Гран-при Монако.
    Фернандо Алонсо. Архивное фото
    Renault хочет вернуть в команду двукратного чемпиона "Ф-1" Фернандо Алонсо
    07:51 31.12.2015
    56
    Ранее испанский автогонщик уже выступал на болидах французской команды. Ему дважды удалось добиться чемпионского титула в команде Renault.
    Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна Эта победа стала для британского гонщика 36-й в его карьере на Гран-при Формулы-1
    Хэмилтон догнал своего кумира Сенну по числу титулов в чемпионате "Формулы-1"
    12:25 26.10.2015
    40
    Хэмилтон захватил лидерство в чемпионате во второй половине сезона и смог обеспечить себе титул только в последней гонке, в которой начислялись двойные очки.
    Автоспорт. Формула -1. Архивное фото
    Квалификация этапа чемпионата "Ф-1" в США перенесена на воскресенье
    02:27 25.10.2015
    218
    Квалификационные заезды должны были пройти в субботу. Ранее в пятницу из-за погодных условий была отменена вторая серия свободных заездов. Квалификация этапа "Ф-1" в США запланирована на 16.00 (по Киеву) воскресенья, а гонка должна стартовать в 21.00.
    Владелец Формулы-1 Берни Экклстоун
    Лауда может заменить Экклстоуна на посту руководителя "Формулы-1" - СМИ
    13:06 19.10.2015
    44
    Трехкратный чемпион "королевских гонок" может станет руководителем после продажи акций "Формулы-1". Сейчас Лауда входит в руководство команды "Мерседес".
    Гонщик команды Форс Индия Нико Хюлькенберг
    Хюлькенберг стал лучшим в I практике на этапе "Ф-1" Гран-при России
    13:39 09.10.2015
    57
    Вторым стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг (+0,052). Тройку замкнул четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из "Феррари" (+0,631). Вторая практика на Гран-при России пройдет в пятницу.
    Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"
    16:24 25.07.2015
    356
    Хэмилтон показал время 1 минута 22,020 секунды, вторым стал его партнер по команде немец Нико Росберг (+0,575 секунды), замкнул тройку немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель (+0,719)
    Формула-1. Архивное фото
    Генеральный промоутер "Формулы-1" предложил создать женский чемпионат
    01:29 30.03.2015
    38
    По мнению Экклстоуна, гонки можно было бы проводить по воскресеньям перед гонками непосредственно чемпионата "Формулы-1". Он считает, что такой чемпионат был бы полезен женщинам-пилотам для перехода на более высокий уровень.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги