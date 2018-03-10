В Аргентине была запущена программа льготного автокредитования. К ней подключились почти все ведущие автопроизводители страны, взяв на себя обязательство продавать ряд моделей по фиксированным ценам и на льготных кредитных условиях.
Один из крупнейших японских автопроизводителей компания Mitsubishi Motors опровергает новости о том, что французский автомобильный концерн Renault рассматривает возможность сотрудничества с японской автокомпанией.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".