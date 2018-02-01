Formula-1 отказалась от одного из своих главных символов

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Руководители автогонок Formula-1 решили отказаться от приглашения грид-реглз — девушек модельной внешности, которые открывали заезды болидов и присутствовали на церемониях вручения наград.

ВВС сообщает, что причиной отказало противоречие традиции и одного из символов Ф-1 современным общественным нормам. Участие грид-герлз "укрепляло гендерные стереотипы".

Смотрите также: MotoOpenFest-2017: байки, гонки и рок

"Грид-герлз были одним из главных символов Formula-1 в течение десятилетий. Но мы считаем, что это больше не соответствует нашим ценностям и явно противоречит социальным нормам сегодняшнего дня", — заявил представитель F1 Шон Братч.

Ранее по схожим мотивам от услуг моделей отказались организаторы чемпионата мира по автогонкам на выносливость.