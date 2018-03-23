Известный спринтер Усейн Болт заявил, что он талантливее Месси

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу, спринтер Усэйн Болт поделился своими мыслями о лучших футболистах мира и тренировках с дортмундской "Боруссией", сообщает Goal.com.

"Месси талантлив. Судя по тому, что я узнал и услышал за годы, Роналду пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас. Однако я родился со скоростью и обладаю большим талантом, чем Месси", — заявил легкоатлет.

Болт также рассказал, что будет стараться проявить себя в "Боруссии".

"Я очень решительный парень, когда хочу чего-нибудь. Я бы очень хотел сыграть за "Манчестер Юнайтед", подумать и посмотреть, что из этого получится. После просмотра у меня будут основания, чтобы сказать Жозе Моуринью: "Я могу то-то и вот это", — добавил олимпийский чемпион.

В августе 2017 года бегун участвовал в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, однако получил травму и не сумел финишировать. На том же мировом первенстве он завоевал бронзу в забеге на дистанции 100 метров. Этот турнир стал последним в карьере ямайца.