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    Известный спринтер Усейн Болт заявил, что он талантливее Месси

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    По словам многократного олимпийского чемпиона по бегу Усэйна Болта, он родился со скоростью и обладает большим талантом, чем Месси, а "Роналду пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас".
    Усэйн Болт (Ямайка). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу, спринтер Усэйн Болт поделился своими мыслями о лучших футболистах мира и тренировках с дортмундской "Боруссией", сообщает Goal.com.

    Футболист Лионель Месси
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    "Месси талантлив. Судя по тому, что я узнал и услышал за годы, Роналду пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас. Однако я родился со скоростью и обладаю большим талантом, чем Месси", — заявил легкоатлет.

    Болт также рассказал, что будет стараться проявить себя в "Боруссии".

    "Я очень решительный парень, когда хочу чего-нибудь. Я бы очень хотел сыграть за "Манчестер Юнайтед", подумать и посмотреть, что из этого получится. После просмотра у меня будут основания, чтобы сказать Жозе Моуринью: "Я могу то-то и вот это", — добавил олимпийский чемпион.

    В августе 2017 года бегун участвовал в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, однако получил травму и не сумел финишировать. На том же мировом первенстве он завоевал бронзу в забеге на дистанции 100 метров. Этот турнир стал последним в карьере ямайца.

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