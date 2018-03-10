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    Международный союз велосипедистов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Велоспорт
    Лэнс Армстронг обсудил возможность сокращения дисквалификации с главой USADA
    00:05 19.03.2015
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    Лэнс Армстронг обсудил с президентом Антидопингового агентства США Трэвисом Тайгартом возможность сокращения пожизненной дисквалификации. Армстронг и Тайгарт беседовали в течение шести часов на прошлой неделе. Эта встреча для них стала первой с 2012 года.
    Велоспорт. Тур де Франс
    USADA изучит вопрос о возможном участии Лэнса Армстронга в Hincapie Gran Fondo
    18:27 23.10.2014
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    Армстронг был уличен в использовании допинга по итогам расследования USADA. В октябре 2012 года Международный союз велосипедистов (UCI) пожизненно дисквалифицировал уже завершившего к тому времени карьеру Армстронга.
    Президент ФИФА Йозеф Блаттер
    Швейцарское правительство лишило чиновников ФИФА налоговых льгот
    02:11 24.09.2014
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    Швейцарское правительство лишило чиновников ФИФА налоговых льгот из-за коррупционного скандала с выборами стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, сообщает Estado.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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