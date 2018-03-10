Лэнс Армстронг обсудил с президентом Антидопингового агентства США Трэвисом Тайгартом возможность сокращения пожизненной дисквалификации. Армстронг и Тайгарт беседовали в течение шести часов на прошлой неделе. Эта встреча для них стала первой с 2012 года.
Армстронг был уличен в использовании допинга по итогам расследования USADA. В октябре 2012 года Международный союз велосипедистов (UCI) пожизненно дисквалифицировал уже завершившего к тому времени карьеру Армстронга.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".