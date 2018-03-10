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    Лэнс Армстронг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Велоспорт
    Лэнс Армстронг обсудил возможность сокращения дисквалификации с главой USADA
    00:05 19.03.2015
    77
    Лэнс Армстронг обсудил с президентом Антидопингового агентства США Трэвисом Тайгартом возможность сокращения пожизненной дисквалификации. Армстронг и Тайгарт беседовали в течение шести часов на прошлой неделе. Эта встреча для них стала первой с 2012 года.
    Велоспорт. Тур де Франс
    USADA изучит вопрос о возможном участии Лэнса Армстронга в Hincapie Gran Fondo
    18:27 23.10.2014
    41
    Армстронг был уличен в использовании допинга по итогам расследования USADA. В октябре 2012 года Международный союз велосипедистов (UCI) пожизненно дисквалифицировал уже завершившего к тому времени карьеру Армстронга.
    Экс-велогонщик Армстронг не будет давать показания USADA - адвокат
    21:58 20.02.2013
    4
    Оказавшийся в центре скандала американский бывший велогонщик Лэнс Армстронг не явится для дачи показаний под присягой Американскому антидопинговому агентству (USADA), которое хочет услышать от него все, что он знает о допинге в велоспорте.
    Власти США не будут возобновлять уголовное дело в отношении Армстронга
    07:39 06.02.2013
    2
    Прокуратура США заявила во вторник, что не планирует возобновлять уголовное дело в отношении американского велогонщика Лэнса Армстронга, несмотря на его признание в употреблении допинга.
    Велоспорт
    Армстронг не станет возвращать бонусы за победы на "Тур де Франс"
    07:43 05.02.2013
    12
    Всего бонусы спортсмену с учетом его успехов составили около 12 миллионов долларов.
    Велоспорт
    Велогонщики всех поколений жульничали, считает Лэнс Армстронг
    18:04 30.01.2013
    15
    Нынешнее поколение велогонщиков ничем не отличается от всех предыдущих, они всегда нарушали правила, поскольку велоспорт предполагает очень серьезные нагрузки, заявил Армстронг, признавшийся в употреблении запрещенных препаратов.
    Велоспорт
    Армстронг не будет давать USADA показания под присягой
    10:33 27.01.2013
    9
    Глава USADA Трэвис Тайгарт ранее отмечал, что сроки дисквалификации велогонщика могут быть изменены в случае, если до 6 февраля он под присягой расскажет обо всех фактах, связанных с употреблением им допинга.
    Армстронг заявил, что готов вечно работать, чтобы вернуть доверие
    07:55 18.01.2013
    6
    Американский велогонщик во время интервью с Опрой Уинфри признался, что действительно принимал запрещенные вещества с целью улучшения результатов.
    Армстронг извинился за употребление допинга
    07:51 18.01.2013
    12
    При этом Армстронг, признался, что использовал эритропоэтин при переливаниях крови, а также внутривенно вводил тестостерон, кортизон и гормон роста человека.
    Велоспорт
    Велогонщик Лэнс Армстронг: Я действительно принимал допинг
    07:49 18.01.2013
    14
    Американский велогонщик во время интервью с Опрой Уинфри признался, что действительно принимал запрещенные вещества с целью улучшения результатов.
    Велоспорт
    Велогонщик Армстронг лишен бронзовой медали Олимпиады-2000
    15:05 17.01.2013
    9
    На сиднейской Олимпиаде Лэнс Армстронг выиграл бронзу в гонке с раздельным стартом. Позже американец был уличен в использовании запрещенных препаратов.
    Анализ на допинг
    Армстронг должен признать употребление допинга под присягой - WADA
    22:04 15.01.2013
    4
    Велогонщик Лэнс Армстронг должен признаться в употреблении допинга под присягой, если рассчитывает на рассмотрение вопроса о смягчении пожизненной дисквалификации за применение запрещенных препаратов, заявил WADA.
    Велоспорт
    Велогонщик Лэнс Армстронг признался в употреблении допинга
    09:00 15.01.2013
    4
    Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования Американского антидопингового агентства.
    Армстронг может признаться, что принимал запрещенные препараты - СМИ
    16:22 05.01.2013
    2
    Американский велогонщик Лэнс Армстронг, лишенный семи титулов победителя "Тур де Франс", может рассказать, что употреблял запрещенные вещества во время карьеры.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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