Лэнс Армстронг обсудил с президентом Антидопингового агентства США Трэвисом Тайгартом возможность сокращения пожизненной дисквалификации. Армстронг и Тайгарт беседовали в течение шести часов на прошлой неделе. Эта встреча для них стала первой с 2012 года.
Армстронг был уличен в использовании допинга по итогам расследования USADA. В октябре 2012 года Международный союз велосипедистов (UCI) пожизненно дисквалифицировал уже завершившего к тому времени карьеру Армстронга.
Оказавшийся в центре скандала американский бывший велогонщик Лэнс Армстронг не явится для дачи показаний под присягой Американскому антидопинговому агентству (USADA), которое хочет услышать от него все, что он знает о допинге в велоспорте.
Нынешнее поколение велогонщиков ничем не отличается от всех предыдущих, они всегда нарушали правила, поскольку велоспорт предполагает очень серьезные нагрузки, заявил Армстронг, признавшийся в употреблении запрещенных препаратов.
Глава USADA Трэвис Тайгарт ранее отмечал, что сроки дисквалификации велогонщика могут быть изменены в случае, если до 6 февраля он под присягой расскажет обо всех фактах, связанных с употреблением им допинга.
Велогонщик Лэнс Армстронг должен признаться в употреблении допинга под присягой, если рассчитывает на рассмотрение вопроса о смягчении пожизненной дисквалификации за применение запрещенных препаратов, заявил WADA.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".