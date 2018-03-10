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    Копенгаген

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Михаил Романчук
    Романчук победил на дистанции 1500 м кролем на Чемпионате Европы
    20:37 15.12.2017
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    В финале Михаил Романчук проплыл дистанцию 1500 метров за 14 минут 14,59 секунды. Вторым стал итальянец Грегорио Пальтриньери (+8,34 секунды).
    Пропавшая Ким Валль
    В Копенгагене нашли части тела погибшей журналистки
    16:59 07.10.2017
    623
    Полицейские Копенгагена обнаружили пакет с одеждой Ким Валль, где лежали две ноги погибшей журналистки. Позже правоохранители нашли и голову женщины. Расследование продолжается.
    Парламентские выборы в Грузии
    Хроника 8 октября: выборы в Грузии, ужасы в Минске, стрельба в Копенгагене
    09:41 09.10.2016
    1804Парламентские выборы в Грузии
    В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. После подсчета данных с половины участков продолжает лидировать партия власти "Грузинская мечта".
    Ночные нападения в Копенгагене
    Ночные нападения в Копенгагене 
    12:30 08.10.2016
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    В Копенгагене с пятницы на субботу случилось сразу несколько происшествий. Сперва случилась стрельба, потом поджог автомобиля и нападение с ножом на прохожих.
    Четыре человека ранены в результате стрельбы в Копенгагене
    При стрельбе в Копенгагене ранены четыре человека
    11:32 08.10.2016
    115
    Инцидент произошел в престижном районе датской столицы - Остербро. Известно, что два человека были ранены на одной улице, еще один — на площади Ханса Кнудсена.
    В ночь на четверг в столице Дании Копенгагене произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.
    При стрельбе в Копенгагене ранены три человека - СМИ
    09:00 01.09.2016
    117
    Полицейские собирались задержать мужчину, который был как-то связан с наркотиками, когда злоумышленник достал оружие и направил его в сторону правоохранителей. Один из полицейских получил ранение в голову, другой - в ногу.
    Антидопинговый центр WADA. Архивное фото
    Главы антидопинговых агентств 17 стран призвали реформировать WADA
    22:47 30.08.2016
    423Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Главы антидопинговых агентств 17 стран предложили сделать WADA более независимым, чтобы руководители агентства не могли одновременно занимать посты в каких-либо других спортивных организациях.
    Аэропорт
    Терминал аэропорта в Копенгагене эвакуирован из-за подозрительного чемодана
    15:40 18.11.2015
    49Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Закрыта станция Люфтхафн копенгагенского метрополитена, расположенная в аэропорту. Количество эвакуированных пассажиров пока не известно. В данный момент полиция занимается расследованием.
    Украинские лучницы
    Украинки победили на ЧМ по стрельбе из блочного лука в Копенгагене
    16:25 01.08.2015
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    В финале чемпионата украинки, в составе Виктории Дьяковой, Марии Шкильной и Елены Борисенко, преодолели соперниц из Нидерландов со счетом 226:223.
    Центр города Копенгаген
    Листовки с угрозами новых терактов в Дании разбросаны по всему Копенгагену
    08:28 18.04.2015
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    Листовки были разбросаны в общественных местах столицы, одна из них была наклеена на стену центра культуры "Круттенден", где в феврале произошел теракт, еще одна была найдена у мемориала погибшего в результате теракта режиссера Финна Нергора.
    Полиция Дании
    Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре Копенгагена
    14:04 18.03.2015
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    Как сообщил очевидец инцидента, на месте происшествия - на подземной стоянке одного из торговых центров - большое количество полицейских. Полиция Копенгагена пока не дает комментариев касательно причины стрельбы.
    Почтение памяти жертв теракта в Копенгагене
    Тысячи датчан выступили в поддержку евреев после трагедии в Копенгагене
    03:37 15.03.2015
    79Стрельба в Копенгагене
    Акция состоялась в субботу у стен одной из синагог в датской столице. Главная идея мероприятия заключается в том, что "евреи должны исповедовать свою религию в мире".
    В Копенгагене похоронен напавший на кафе и синагогу
    В Копенгагене похоронен напавший на кафе и синагогу 
    17:47 21.02.2015
    110Стрельба в Копенгагене
    В Копенгагене после пятничных молитв на мусульманском кладбище похоронен 22-летний Омар аль-Хуссейн, совершивший нападения на кафе и синагогу и застреленный в ходе антитеррористической операции.
    Почтение памяти жертв теракта в Копенгагене
    Акция зажжения свечей в память о жертвах терактов в Копенгагене 
    11:42 17.02.2015
    119Стрельба в Копенгагене
    Около 30 тысяч человек собрались в понедельник вечером в датской столице Копенгагене, чтобы почтить память погибших в результате совершенных в выходные атак, сообщили в местной полиции.
    Центр города Копенгаген
    Обнаруженный возле кафе в Копенгагене сверток не представляет угрозы
    11:25 17.02.2015
    38Стрельба в Копенгагене
    Согласно данным полиции, подозрительный сверток, который был обнаружен около кафе в столице Дании во вторник, не содержит взрывчатых веществ.
    Около 30 тыс человек почтили память жертв терактов в Копенгагене. Видео
    Около 30 тыс человек почтили память жертв терактов в Копенгагене 
    10:55 17.02.2015
    69Стрельба в Копенгагене
    Около тридцати тысяч человек в понедельник вечером собрались в центре Копенгагена, чтобы почтить память двух жертв террористических атак, совершенных в минувшую субботу.
    Полиция Дании
    Полиция нашла подозрительный сверток у кафе Копенгагена, где была стрельба
    10:48 17.02.2015
    57Стрельба в Копенгагене
    По данным Рейтер, у кафе датской столицы был обнаружен подозрительный сверток, после чего было принято решение эвакуировать людей из этого района Копенгагена.
    Копенгаген
    Около 30 тысяч человек почтили память жертв нападений в Копенгагене
    22:21 16.02.2015
    42Стрельба в Копенгагене
    По информации местной полиции, не менее 30 тысяч человек почтили память погибших в результате нападения на синагогу.
    Полиция Дании
    Полиция заявила о двух сообщниках копенгагенского стрелка
    10:38 16.02.2015
    62Стрельба в Копенгагене
    Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщает, что подозреваемым в содействии 22-летнему преступнику, напавшему на культурный центр и синагогу, уже предъявлены официальные обвинения.
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    Генсек ООН осудил стрельбу в Копенгагене
    23:07 15.02.2015
    60Стрельба в Копенгагене
    Пан Ги Мун решительно осуждает стрельбу в Копенгагене возле синагоги, на мероприятии, посвященном свободе самовыражения. ООН солидарна "с народом и властями Дании".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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