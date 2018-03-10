Полицейские собирались задержать мужчину, который был как-то связан с наркотиками, когда злоумышленник достал оружие и направил его в сторону правоохранителей. Один из полицейских получил ранение в голову, другой - в ногу.
Листовки были разбросаны в общественных местах столицы, одна из них была наклеена на стену центра культуры "Круттенден", где в феврале произошел теракт, еще одна была найдена у мемориала погибшего в результате теракта режиссера Финна Нергора.
Как сообщил очевидец инцидента, на месте происшествия - на подземной стоянке одного из торговых центров - большое количество полицейских. Полиция Копенгагена пока не дает комментариев касательно причины стрельбы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".