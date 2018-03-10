наверх
10.03.201817:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Артем Тищенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Оформление ДТП. Архивное фото
    Два биатлониста сборной Украины пострадали в ДТП
    22:28 03.05.2016
    378
    Авария произошла в Макаровском районе Киевской области. Автомобиль со спортсменами врезался в дерево, после чего произошло возгорание. Артем Тищенко получил сотрясение мозга, у Снежаны Тисеевой диагностированы ожоги 12% кожи.
    Биатлон. Архивное фото
    Отстранение украинских биатлонистов продлено - IBU
    12:46 06.04.2016
    224
    Международный союз биатлонистов сообщает, что по двум украинским биатлонистам были приняты решения отложить все процедуры по делу до получения результатов научных исследований, которые инициированы лабораториями по фармакокинетике мельдония.
    Украинский биатлонист Артем Тищенко
    Украинский биатлонист Артем Тищенко пойман на употреблении допинга - СМИ
    14:57 25.02.2016
    340
    По информации Международного союза биатлонистов, в анализах 22-летнего биатлониста Артема Тищенко найден запрещенный препарат - мельдоний.
    Украинский биатлонист Артем Тищенко
    Украинский биатлонист стал лучшим новичком 2015 года
    12:32 23.03.2015
    106
    Артему Тищенко вручили награду, как одному из лучших новичков в биатлоне. Украинец занимал призовые месте на этапах кубка мира.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги