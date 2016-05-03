Два биатлониста сборной Украины пострадали в ДТП

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Биатлонисты сборной Украины Артем Тищенко и Снежана Тисеева получили травмы в результате ДТП, сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Украины.

Авария произошла в Макаровском районе Киевской области. Автомобиль со спортсменами врезался в дерево, после чего произошло возгорание.

Тищенко получил сотрясение мозга, у Тисеевой, как сообщает украинская газета "Сегодня", диагностированы ожоги 12% кожи, а также многочисленные раны и порезы на голове и лице. В данный момент спортсмены находятся в областной больнице, их жизни ничто не угрожает.

"Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, федерация контролирует ситуацию и покроет все необходимые расходы. О развитии ситуации мы сообщим позже", — говорится в сообщении.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Тищенко от соревнований за употребление мельдония. Впоследствии это решение было отменено в соответствии с рекомендацией Всемирного антидопингового агентства (WADA).