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    Спорт

    Два биатлониста сборной Украины пострадали в ДТП

    (обновлено: )378
    Авария произошла в Макаровском районе Киевской области. Автомобиль со спортсменами врезался в дерево, после чего произошло возгорание. Артем Тищенко получил сотрясение мозга, у Снежаны Тисеевой диагностированы ожоги 12% кожи.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    Inforesist.org

    МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Биатлонисты сборной Украины Артем Тищенко и Снежана Тисеева получили травмы в результате ДТП, сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Украины.

    Антидопинговый центр. Архивное фото
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    Авария произошла в Макаровском районе Киевской области. Автомобиль со спортсменами врезался в дерево, после чего произошло возгорание.

    Тищенко получил сотрясение мозга, у Тисеевой, как сообщает украинская газета "Сегодня", диагностированы ожоги 12% кожи, а также многочисленные раны и порезы на голове и лице. В данный момент спортсмены находятся в областной больнице, их жизни ничто не угрожает.

    "Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, федерация контролирует ситуацию и покроет все необходимые расходы. О развитии ситуации мы сообщим позже", — говорится в сообщении.

    Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Тищенко от соревнований за употребление мельдония. Впоследствии это решение было отменено в соответствии с рекомендацией Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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