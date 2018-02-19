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    Россия

    В Перми сожгли чучело Родченкова, из-за которого россияне не попали на Олимпиаду

    (обновлено: )11740
    Пермские болельщики сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело Григория Родченкова с надписью "WADA". Один из них заявил, что акция - это частная инициатива.
    Чучело информатора WADA Родченкова сожгли на Масленицу в Перми
    Фото twitter.com/vikiperm

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пермские болельщики сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело Григория Родченкова с надписью "WADA", акция была организована для того, чтобы остановить обвинения в употреблении допинга в адрес российских спортсменов, сообщил РИА Новости один из участников акции.

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    Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в 2016 году рассказал New York Times о "допинговой программе" России и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). На его показаниях базировалось расследование Международного олимпийского комитета (МОК) о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи. По решению МОК от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы.

    Сожжение чучела с изображением Родченкова и надписью "WADA" состоялось в воскресенье на экологической тропе "Липовая гора" в городском лесу Перми.

    "Ежегодно на Масленицу мы с друзьями балуем друг друга блинами и сжигаем чучело. В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев — Родченкова", — рассказал агентству участник акции Павел Жигалов.

    Фото twitter.com/vikiperm
    Чучело информатора WADA Родченкова сожгли на Масленицу в Перми

    По его словам, Олимпиада для многих россиян — "большой праздник, а Родченков его испортил". "Издревле люди верили, что вместе с сожжением куклы из их жизней уходят различные неприятности, печали, невзгоды. Мы вложили весь свой негатив в чучело Родченкова, доставившего нам много переживаний и расстройств", — пояснил пермский болельщик.

    Собеседник агентства подчеркнул, что состоявшаяся акция — частная инициатива.

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