WADA раскритиковало снятие санкций с 28 российских спортсменов

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Всемирное антидопиноговое агентство (WADA) выражает серьезную обеспокоенность вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) по оправданию 28 российских спортсменов и поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить данный вердикт в федеральном суде Швейцарии, сообщается в релизе на официальном сайте WADA.

Как отмечается в релизе, WADA обеспокоено тем, что решение CAS отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов, хотя они все были частью "системной допинговой программы России". По мнению агентства, решение CAS "вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов".

Инфографика: Украина на Олимпиаде-2018

"Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии", — говорится в релизе.

В заявлении WADA также отмечается, что тот факт, что 11 российских спортсменов остались под действием санкций, говорит о правильности выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о наличии "системных манипуляций в России с процессом допинг-контроля". В данном аспекте вердикт CAS, как отмечается в релизе, еще раз подтвердил выводы, опубликованные в первой и второй частях доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

CAS в четверг, 1 февраля, объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, а также восстановил их результаты на Играх-2014. Теперь эти атлеты могут претендовать на приглашения от МОК на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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Напомним, МОК 5 декабря 2017 года на исполкоме в Лозанне принял решение, что сборная России будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом. Статус российских спортсменов — "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.