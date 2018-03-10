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Зачем-то взялся писать текст про "Студию Квартал-95" и ее так называемом творчестве. Это действительно странно, ведь я ни одного шоу их не смотрел ни по ТВ, ни во Дворце "Украина". Но отказываться уже поздно – процесс-то пошел.