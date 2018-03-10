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    95 квартал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Владимир Зеленский. Архивное фото
    "Квартал 95" считает абсурдной проверку Зеленского со стороны СК РФ
    21:57 24.05.2016
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    Согласно заявлению пресс-службы студии "Квартал 95", абсурдность следственных мероприятий обусловлена еще и тем, что с момента событий, которые указаны в новости, прошло уже более полтора года.
    Елена Кравец
    Елену Кравец в "95 Квартале" заменит другая актриса
    21:42 16.05.2016
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    Актриса Елена Кравец находится в положении. Ее планируют заменить участницей "Лиги смеха" из команды "V.I.P. Тернополь" Татьяной Песик.
    Участники студии 95 квартал
    Тупик-95
    06:09 15.03.2016
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    Зачем-то взялся писать текст про "Студию Квартал-95" и ее так называемом творчестве. Это действительно странно, ведь я ни одного шоу их не смотрел ни по ТВ, ни во Дворце "Украина". Но отказываться уже поздно – процесс-то пошел.
    Участники студии 95 квартал
    Задержана ОПГ, члены которой сожгли джип студии "95 квартал"
    16:38 10.02.2015
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    В Харькове и Киеве задержаны члены организованной преступной группы, которая подозревается в мошенничестве и подготовке к умышленному убийству. Есть доказательства их причастности к уничтожению авто известного шоумена.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Конфликт на Донбассе уже в миротворческом тупике
    11:56 10.03.2018
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    Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?
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