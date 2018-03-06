Суд в РФ дал пожизненное бывшему милиционеру за убийство 19 женщин

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Новосибирский областной суд (РФ) приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Чуплинского Евгения Александровича виновным… Назначить наказание в виде лишения свободы пожизненно с отбытием наказания в колонии особого режима", — сказала судья Людмила Билюкова.

Оглашая приговор, судья сообщила, что судмедэкспертиза в целом признала Чуплинского вменяемым, он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты признали его склонным к гомицидомании и некросадизму. Судья сообщила, что личностная сфера Чуплинского обладает признаками грубой дисгармонии, ему свойственна конфликтность, а одним из базовых мотивов является самоутверждение, ориентация на внешние оценки.

Чуплинский после вынесения приговора заявил журналистам, что "разумеется" будет его обжаловать.

В минувший понедельник государственный обвинитель предложил суду приговорить Чуплинского к пожизненному лишению свободы. Адвокат подсудимого ранее сообщал РИА Новости, что его подзащитный считает себя не только невиновным, но и непричастным к вменяемым ему жестоким преступлениям.

Как ранее сообщал СК РФ, суд присяжных 28 февраля признал 52-летнего жителя Новосибирска Евгения Чуплинского виновным в убийстве 19 женщин. По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести совместно время и, при получении согласия, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого, он для скрытия преступлений и своей причастности к ним расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях, считают в СК РФ. Эксперты признали мужчину вменяемым.

В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области отметили, что в рамках расследования уголовного дела был выполнен целый комплекс следственных действий по проверке причастности Чуплинского к совершению каждого преступления: проведены 12 обысков по местам его жительства и пребывания, с участием обвиняемого выполнена 21 проверка показаний на месте, допрошены 200 свидетелей, назначен и проведен ряд особо сложных экспертиз.

Серия убийств женщин, приписываемых некоторыми СМИ "маньяку-сатанисту", началась в Новосибирске в 1998 году. С того момента по 2006 год были зверски убиты и расчленены 17 женщин. Позже удалось доказать причастность Чуплинского еще к двум убийствам. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин осенью 2007 года рассказал, что убийства "носили демонстративный характер". В суде стало известно, что многие из убитых были ранее не известные Чуплинскому проститутками, а убивал их он из неприязненных отношений после интимной близости. Расследование дела приостанавливалось, но было возобновлено.

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