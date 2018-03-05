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    Задержан подозреваемый в громком убийстве женщины в Одессе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (303)

    (обновлено: )171
    По данным СМИ, задержанный работает поваром-сушистом в одном из одесских заведений. Он был знаком с убитой: они учились в одной школе. Сам подозреваемый заявил, что убил ее из-за неразделенной любви.
    На месте убийства в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники уголовного розыска задержали в ночь на понедельник подозреваемого в убийстве 29-летней женщины в Одессе, сообщает Думская со ссылкой на источники в полиции.

    Обезглавленное тело нашли 27 февраля в квартире на Средней улице.

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    Думская.net
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    "Наручники на мужчину 1993 года рождения надели, когда он возвращался в Одессу из Арциза. Задержанный работает поваром-сушистом в одном из одесских заведений. Он был знаком с убитой: они учились в одной школе", — говорится в сообщении.

    Во время задержания мужчина пырнул оперативника ножом и пытался вскрыть себе вены, потом он во всем признался.

    По словам подозреваемого, на убийство он пошел из-за неразделенной любви: "якобы Анна отказала ему в близости".

    "Убийца умертвил женщину, перерезав ей горло, после чего обезглавил. Голову он унес с собой (вместе с деньгами и ценным имуществом, найденным в квартире) и закопал. Сейчас оперативники ищут часть тела в месте, которое указал задержанный", — сказано в сообщении.  

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