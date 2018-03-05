Задержан подозреваемый в громком убийстве женщины в Одессе

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники уголовного розыска задержали в ночь на понедельник подозреваемого в убийстве 29-летней женщины в Одессе, сообщает Думская со ссылкой на источники в полиции.

Обезглавленное тело нашли 27 февраля в квартире на Средней улице.

"Наручники на мужчину 1993 года рождения надели, когда он возвращался в Одессу из Арциза. Задержанный работает поваром-сушистом в одном из одесских заведений. Он был знаком с убитой: они учились в одной школе", — говорится в сообщении.

Во время задержания мужчина пырнул оперативника ножом и пытался вскрыть себе вены, потом он во всем признался.

По словам подозреваемого, на убийство он пошел из-за неразделенной любви: "якобы Анна отказала ему в близости".

"Убийца умертвил женщину, перерезав ей горло, после чего обезглавил. Голову он унес с собой (вместе с деньгами и ценным имуществом, найденным в квартире) и закопал. Сейчас оперативники ищут часть тела в месте, которое указал задержанный", — сказано в сообщении.