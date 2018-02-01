Монстры Украины. Тренировались на кошках - история "днепровских маньяков"

MARVIN RECINOS/AFP

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Этим материалом РИА Новости Украина продолжает серию публикаций об очень известных людях, о которых все стараются как можно быстрее забыть. Убийцы, маньяки, насильники — они были везде, среди них много наших соотечественников. Это люди, которые жили по соседству с вами. Знать о них нужно, а забывать все-таки не стоит.

"Днепропетровские маньяки" – трое 19-летних подростков, которые летом 2007 года совершили 21 убийство и 18 разбойных нападений.

Группа состояла из трех человек: Виктора Саенко (6 мая 1988 года), Игоря Супрунюка (21 апреля 1988 года) и Александра Ганжи (16 февраля 1988 года).

По рассказам одного из преступников, они "тренировались", чтобы стать профессиональными убийцами, как в кино. Со своими жертвами "днепропетровские маньяки" (так тогда прозвали эту троицу) расправлялись с особой жестокоcтью: избивали до смерти и снимали этот процесс на телефон.

Жертвами преступников становились пожилые люди, инвалиды, женщины и дети. Большинство жертв были убиты с использованием подручных предметов, в том числе молотками и арматурными прутьями. Удары были часто направлены по лицам жертв, разбивая их до неузнаваемости. Многие жертвы были изувечены и подвергнуты пыткам, а у некоторых были выколоты глаза, когда они еще были живы.

Одной из жертв была беременная женщина, чей плод был вырезан из чрева.

В 2009 году суд приговорил Саенко и Супрунюка к пожизненному заключению за 21 убийство, Ганжа получил 9 лет по обвинению в двух вооруженных ограблениях, которые произошли до убийств.

Убийства

Сперва подростки тренировались на кошках и собаках. Пытки и убийства животных продолжались 1,5 года, которые будущие убийцы тщательно снимали на видео, позже объяснив желанием закалить свою волю в намерении стать наемными киллерами.

От пыток животных преступники вскоре переключились на нападения на людей. Убийцы предпочитали нападать на людей послабее — женщин, детей, пенсионеров, инвалидов или пьяных. Все убийства преступников проходили по одинаковому сценарию — нападение совершалось неожиданно, без всяких причин, во время которого жертве разбивали голову молотком или другим тяжелым и острым предметом — чаще арматурой.

Первое убийство было совершено 25 июня 2007 года. Жертвами стали Екатерина Ильченко и Роман Татаревич. Следующие жертвы были случайными людьми — разного возраста, пола и социального статуса. Самой младшей жертве — 13 лет, самой старшей — 70.

Преступники выезжали на охоту на машине Супрунюка и на краденом мотороллере, и нападали врасплох на разных людей, которые попадались им на пути. В течение суток они убивали по несколько человек разного пола и возраста.

По словам преступников, завладение деньгами, либо имуществом не было главным мотивом убийств: у некоторых жертв они оставляли даже драгоценности. Однако мобильные телефоны своих жертв они сдавали на продажу в комиссионный магазин.

Процесс убийств и конвульсии умирающих людей преступники снимали на видеокамеру мобильного телефона.

Задержание и суд

Когда слухи об убийствах дошли до Киева, в Днепропетровск была направлена комиссия МВД, которая возглавила поисковую группу. Вскоре появились и свидетели преступлений: чудом спасся один из двух ребят, у которых преступники отобрали велосипеды (Вадик Ляхов из села Подгородное). Также нашелся свидетель, который видел попытку маньяков утопить в озере краденые мотороллеры и позвонил в милицию.

Однако непосредственный выход на преступников произошел при их попытке продать мобильный одной из жертв. За телефон убийца хотел получить 150 гривен (около $20). При активации телефона в ломбарде сигнал был перехвачен милицией и Саенко с Супрунюком задержали непосредственно у кассы в магазине.

Третий соучастник преступлений — Ганжа — сделал попытку избавиться от краденых телефонов, спустив их в унитаз (однако следователям их потом удалось найти).

Сразу после задержания была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала всех трех убийц вменяемыми.

Сначала все задержанные сознались в совершении преступлений, но после смены адвоката двое подсудимых отказались от предыдущих показаний и признания вины.

Читайте также: От Врадиевки до Ноздровской. Криминал, который шокировал страну

Супрунюк начал утверждать, что признание было выбито из него силой.

Несмотря на это, следствие имело достаточно материалов и видеосъемки самих преступников, чтобы после 9 месяцев следствия добиться обвинительного приговора.

По приговору суда 10 февраля 2009 года Супрунюк и Саенко были приговорены к пожизненному заключению, Александр Ганжа — единственный, который полностью признавал свою вину, получил 9 лет.

Саенко и Супрунюк, несмотря на обвинительный приговор, продолжали отрицать свою вину, а их родители обжаловали решение суда сначала в Днепропетровском апелляционном суде, а позже и в Верховном суде Украины. Третий подсудимый Ганжа свой приговор — 9 лет лишения свободы — не оспаривал.

Родители "днепропетровских маньяков" — Игоря Супрунюка и Виктора Саенко — до сих пор надеются, что их сыновья выйдут на свободу.

По материалам из открытых источников интернет