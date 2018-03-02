Вынос тела. Порошенко помиловал пожизненно заключенную женщину-убийцу

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко помиловал пожизненно осужденную бывшую львовскую предпринимательницу Любовь Кушинскую, сообщает издание Львов.Vgorode.

"Через 20 лет 2 месяца и 5 дней Любовь Кушинская узнала, что скоро освободится, а точнее в марте 2018 года, а точнее через пару недель…", – написал на своей странице Facebook народный депутат Украины Александр Грановский.

Как говорится в сообщении заместителя министра юстиции Дениса Чернышова в Facebook, Кушинская сможет покинуть пределы Качановской колонии, где она отбывала срок, в апреле "согласно помилованию, ведь именно тогда истекает срок ее заключения".

"В соответствии с указом Президента Украины о помиловании Любови Кушинской, сегодня был подписан приказ об исполнении решения главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", – отметил он.

Сайт президента Украины Подписание закона. Архивное фото

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Замминистра сообщил, что Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок.

Напомним, в 90-е Кушинская занималась во Львове предпринимательской деятельностью и руководила фирмой "Квазар". Правоохранители обвинили ее в заказном убийстве 61-летнего заведующего отделением клинической больницы Львовской железной дороги Ореста Циневского и его зятя – 38-летнего предпринимателя Ярослава Дрожджаля, которое произошло в 1997 году.

Правоохранители считали, что она совершила преступление, чтобы завладеть квартирой одного из убитых. А обвиняемая заявила, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов и юстиции, чтобы не возвращать ей долг – несколько сотен тысяч долларов.

Как писали СМИ, в 2005 году Апелляционный суд Львовской области приговорил Любовь Кушинскую к пожизненному заключению, а ее сообщника Андрея Манько – к 15 годам лишения свободы. Осужденные категорически отказались признать себя виновными и подали кассационную жалобу. Однако Верховный суд Украины оставил приговор без изменений.