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    Вынос тела. Порошенко помиловал пожизненно заключенную женщину-убийцу

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (296)

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    Львовскую предпринимательницу обвиняли в заказном убийстве двух человек – по версии правоохранителей, ради квартиры одного из них. Но сама обвиняемая заявила, что ее подставили из-за невозвращенного долга.
    Пожизненно осужденная Любовь Кушинская, помилованная Порошенко
    lviv.vgorode.ua

    РИА Новости Украина

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Шок от убийства. Шок от штрафа за убийство

    Президент Украины Петр Порошенко помиловал пожизненно осужденную бывшую львовскую предпринимательницу Любовь Кушинскую, сообщает издание Львов.Vgorode.

    "Через 20 лет 2 месяца и 5 дней Любовь Кушинская узнала, что скоро освободится, а точнее в марте 2018 года, а точнее через пару недель…", – написал на своей странице Facebook народный депутат Украины Александр Грановский.

    Как говорится в сообщении заместителя министра юстиции Дениса Чернышова в Facebook, Кушинская сможет покинуть пределы Качановской колонии, где она отбывала срок, в апреле "согласно помилованию, ведь именно тогда истекает срок ее заключения".

    "В соответствии с указом Президента Украины о помиловании Любови Кушинской, сегодня был подписан приказ об исполнении решения главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", – отметил он.

    Сайт президента Украины
    Подписание закона. Архивное фото

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    Замминистра сообщил, что Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок.

    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    УНИАН
    Deutsche Welle об амнистии в Украине, вызывающей вопросы

    Напомним, в 90-е Кушинская занималась во Львове предпринимательской деятельностью и руководила фирмой "Квазар". Правоохранители обвинили ее в заказном убийстве 61-летнего заведующего отделением клинической больницы Львовской железной дороги Ореста Циневского и его зятя – 38-летнего предпринимателя Ярослава Дрожджаля, которое произошло в 1997 году.

    Правоохранители считали, что она совершила преступление, чтобы завладеть квартирой одного из убитых. А обвиняемая заявила, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов и юстиции, чтобы не возвращать ей долг – несколько сотен тысяч долларов.

    Как писали СМИ, в 2005 году Апелляционный суд Львовской области приговорил Любовь Кушинскую к пожизненному заключению, а ее сообщника Андрея Манько – к 15 годам лишения свободы. Осужденные категорически отказались признать себя виновными и подали кассационную жалобу. Однако Верховный суд Украины оставил приговор без изменений.

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