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    Нападение на школу в Улан-Удэ. Медики сообщили о состоянии пострадавших

    (обновлено: )18601
    По данным медиков, двое из семи пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии и один - в крайне тяжелом. Речь идет о сохранении конечности и крайне тяжелой нейрохирургической травме.
    Нападение на школу в Улан-Удэ
    Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Медики из Санкт-Петербурга прибыли в Улан-Удэ (Бурятия, РФ) для оказания помощи детям, тяжело пострадавшим в школе при нападении, сообщил РИА Новости главврач Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

    Нападение на школу в Улан-Удэ
    Канал БИЗНЕС Online на Youtube
    Появилось видео с места нападения в школе Улан-Удэ

    "Специалистов из Петербурга встретили. Они приступают к оказанию помощи наиболее тяжелым пациентам", — сказал Тимкин.

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    По его словам, речь идет о сохранении конечности и крайне тяжелой нейрохирургической травме. Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщил, что микрохирурги из Санкт-Петербурга будут помогать коллегам восстанавливать одной из девочек поврежденный палец.

    Тимкин рассказал, что из семи пострадавших двое детей находятся в тяжелом состоянии и один — в крайне тяжелом. Тем не менее у всех, по его словам, наблюдается положительная динамика.

    Нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ произошло в пятницу утром, 19 января. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

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