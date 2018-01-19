Кровавое нападение на школу в Улан-Удэ. Появились шокирующие подробности

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Три человека устроили нападение на школу в Улан-Удэ, войдя в нее под видом учеников, они открыли дверь в кабинет, в котором шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары тем, кто выбегал из кабинета, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству региона.

По его словам, утром в пятницу, 19 января, три человека под видом учеников проникли в школу.

"В школе они уже надели маски, открыли кабинет и устроили пожар. Когда дети и учитель начали выбегать из кабинета, они встречали их на входе и наносили удары. сейчас выясняется, чем именно. В результате пострадали учитель и три ученика. Все они госпитализированы, им оказывается помощь", — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что пострадали ученики седьмого класса.

В то же время в прокуратуре Бурятии РИА Новости сообщили, что подросток, устроивший нападение на школу в Улан-Удэ, пытался причинить себе телесные повреждения.

"По предварительным данным, у девятиклассника был топор, которым он причинил телесные повреждения учителю и ученикам, и нож – им он пытался порезать себя", — сказал представитель прокуратуры.

По словам собеседника агентства, в больницах находятся шесть пострадавших, среди них сам нападавший. Трое из них, в том числе учитель, в тяжелом состоянии.

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Напомним, в понедельник, 15 января, в одно из школ Перми (Россия) школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые подростки задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.