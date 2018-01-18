Трагедия на дороге. В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе

РИА Новости Украина

Автобус с гражданами Узбекистана, ехавшими в Россию, сгорел в четверг на трассе в центральном Казахстане, жертвами трагедии стали 52 человека.

Лишь пять человек смогли спастись из охваченного огнем и паникой автобуса. Точные причины возгорания пока не известны, сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел утром около 10:30 по местному времени на 1068-м километре трассы Самара-Шымкент — в 10 километрах от населенного пункта Калыбай. Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 52 человека погибли на месте, пятерым удалось спастись.

Все погибшие, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана, которые направлялись на заработки в Россию, однако ехали ли они в Самару или в какой-то другой город – на момент публикации установлено не было. Среди выживших – три водителя, являющихся гражданами Казахстана, и двое граждан Узбекистана.

askar_aktileu При возгорании пассажирского автобуса в Казахстане погибли более 50 человек

Как сообщила руководитель лечебно-профилактического отдела управления здравоохранения Актюбинской области Асия Тржанова, в госпитализации они не нуждались — у троих не было никаких повреждений, у двоих — ожоги легкой степени.

Автобус компании "Икарус" был зарегистрирован в Южно-Казахстанской области, которая граничит с Узбекистаном и административным центром которой и являлся отправной пункт Шымкент.

Столь большое число жертв неизбежно придает особое значение тщательному расследованию причин произошедшего.

"О причинах возгорания автобуса говорить рано. Ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута до проведения соответствующих экспертиз", — сказал представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Казахстана Руслан Иманкулов.

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Власти страны создали специальную правительственную комиссию, которая займется не только расследование инцидента, но окажет помощь пострадавшим и семьям погибших. МЧС Республики Узбекистан и КЧС Казахстана открыли "горячие линии".

Комитет по ЧС МВД Казахстана | Перейти в фотобанк Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане

Сами выжившие пока не давали публичных комментариев о произошедшем. По данным казахстанских СМИ, в автобусе началась паника, которая затруднила эвакуацию из транспорта, а пятеро выживших выбрались через окна и двери, однако официального подтверждения этой версии нет.

Консул и сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане отправились на место трагедии в Актюбинскую область.

"В Иргизский район (Актюбинской области Казахстана — Ред.) срочно направлены сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане для оказания помощи на месте", — говорится в сообщении на МИД Узбекистана.

МЧС Узбекистана готовит к вылету из Ташкента самолет со специалистами министерства, врачами и сотрудниками МИД.

Секретариат Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), занимающейся вопросами безопасности в регионе, выразил соболезнования в связи с трагедией.

Комитет по ЧС МВД Казахстана | Перейти в фотобанк Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане

"Секретариат ОДКБ и Постоянный совет ОДКБ выражают глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью 52 человек в автокатастрофе пассажирского автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан. Выражаем слова поддержки и сочувствия семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении организации.