Пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ не спешат выписывать

Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Врачи пока не планируют выписывать пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.

"Речь о выписке пока не идет", — сказала собеседница агентства.

Также, по ее словам, ранее прооперированная девочка до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Читайте также: Поножовщина в пермской школе: герой — учитель и 15 раненых

Нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ произошло в пятницу утром, 19 января. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".