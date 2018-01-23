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    Пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ не спешат выписывать

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    В минздраве Бурятии сообщили, что прооперированная девочка до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
    Нападение на школу в Улан-Удэ
    Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Врачи пока не планируют выписывать пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.

    Нападение на школу в Улан-Удэ
    Канал БИЗНЕС Online на Youtube
    Появилось видео с места нападения в школе Улан-Удэ

    "Речь о выписке пока не идет", — сказала собеседница агентства.

    Также, по ее словам, ранее прооперированная девочка до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

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    Нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ произошло в пятницу утром, 19 января. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

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