Родительские разборки. В Херсоне мать 5-классника наказала обидчиков сына

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Херсоне мать ученика 5 класса пришла в школу, чтобы защитить своего сына от нападок семиклассников, однако в ходе "разборок" применила к детям силу. Теперь с участниками конфликта общаются правоохранители, сообщает ТСН.

Женщина пришла в кабинет, в котором находились ученики 7 класса. Те отрицали издевательства над ее сыном, утверждая, что тот сам спровоцировал конфликт.

"Если хоть один волос с моего ребенка упадет, я тебя разорву. Ты запомнил? Ты! Запомнил?" — кричала мама 5-классника на одного из учеников.

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Елена Тимошенко не скрывает, что готова и дальше защищать своего сына, ведь тот неоднократно жаловался на старших школьников и очередной случай стал последней каплей.

"Он мне позвонил по телефону. Он плакал, что мама, меня бьют семиклассники", — рассказала она.

"После звонка сына мама побежала в школу выяснять отношения. В кабинет к обидчикам пришла во время перерыва, когда учительница вышла из класса. Директор школы вызвала патрульных, потому что, по ее словам, женщина вела себя неадекватно. "Человек на наши требования, взрослых людей, администрации, не реагировал. Мы вызвали полицию, полиция приехала через час", — рассказала директор средней школы № 36 Виктория Соловьева", — говорится в сюжете.

Сами же ученики в конфликте обвиняют друг друга. "Пятиклассники начали светить лазерной указкой нам в лицо. Мы сделали замечание – он выходит и начинает меня бить. Ну, я его отталкивал", — утверждает ученик 7-го класса Даниил Рожковский.

В то же время родители 5-классников уверяют, что старшие ребята постоянно цепляются к младшим. "Они всех, это же не только этих двух. Родители молчат. Вот мамочка даже пришла, говорит за спиной, а на камеру сказать боится", — утверждает мама одного из 5-классников Алина Кулькова.

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Родители 7-классников написали заявления в полицию, а правоохранители открыли производство за нанесение легких телесных повреждений.

"После проведения судебно-медицинских экспертиз будет переквалифицировано или же продолжено расследования по указанной статье. И в случае доказательства вины мама будет привлечена к уголовной ответственности", — рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

В свою очередь Елена Тимошенко также решили добиваться справедливости при помощи правоохранителей и написали заявления на 7-классников.

Ранее сообщалось, что в школе №247 Деснянского района в Киеве восьмилетний ученик в течение полутора лет терроризирует школьников и даже учителей.