В Харьковской области мужчина устроил стрельбу из ружья после приезда медиков

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В поселке Солоницевка Харьковской области мужчина открыл стрельбу по приехавший на вызов медикам. Как сообщает областная полиция, мужчина, который якобы нуждался в госпитализации, начал буянить.

"Жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний "пациент" пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил покинуть его жилье. После того, как медики вышли из дома, они услышали выстрел", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство за хулиганство. Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы, следствие продолжается.

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