наверх
18.02.201821:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харьковской области мужчина устроил стрельбу из ружья после приезда медиков

    (обновлено: )17410
    Как отмечается, во время разговора с медработниками 50-летний мужчина пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В поселке Солоницевка Харьковской области мужчина открыл стрельбу по приехавший на вызов медикам. Как сообщает областная полиция, мужчина, который якобы нуждался в госпитализации, начал буянить.

    "Жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний "пациент" пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил покинуть его жилье. После того, как медики вышли из дома, они услышали выстрел", — говорится в сообщении.

    Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство за хулиганство. Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы, следствие продолжается.

    Ранее во Львове мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?