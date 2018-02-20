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    Суд объяснил, почему отпустил стрелявшего в полицейского активиста

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    (обновлено: )490010
    В Шевченковском райсуде Киева сообщили, что при принятии решения следственным судьей учтены данные о личности подозреваемого, его социальный статус, наличие у него прочных социальных связей, а также его репутация защитника нацинтересов государства.
    Столкновения Национальных дружин и полиции возле Соломенского райсуда Киева
    Фото facebook.com/akomarofff

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Шевченковском районном суде объяснили решение, согласно которому подозреваемый в ранении полицейского Александр Федорченко был отпущен на поруки народных депутатов, а не взят под стражу. Соответствующее объяснение опубликовано на сайте суда 19 февраля.

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    "При принятии указанного решения следственным судьей учтены данные о личности подозреваемого Федорченко А.М., его социальный статус, наличие у него прочных социальных связей, а также его репутация защитника национальных интересов государства, что подтверждают приобщенные к материалам ходатайства копии документов, в частности удостоверение о награждении медалью "За доблестную службу" от 20.08.2015, подписанное президентом Украины, положительная характеристика от председателя правления общественной организации "Гражданский Корпус Добровольческих Батальонов" и характеристика депутата Ирпенского городского совета VII созыва, которые показывают подозреваемого как патриотического, ответственного и честного человека", – говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что заявления народных депутатов о взятии под личную поруку Федорченко вызвали доверие судьи. Поэтому было решено, что такая мера пресечения будет действенной.

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    Отмечается, что взятие Федорченко под стражу было бы слишком "суровым и неоправданным" наказанием, поскольку не соответствует степени рисков в уголовном производстве, приведенным в ходатайстве следователя". А риски по невыполнению со стороны Федорченко возложенных на него процессуальных обязанностей назвали в суде "минимизированными".

    Также отмечается, что при вынесении приговора суд учел, что Федорченко имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, неоднократно получал ранения, связанные с исполнением обязанностей военной службы, награжден памятным нагрудным знаком "Илловайск-2014", нагрудным знаком "За доблестную службу", медалью "Защитнику отечества".

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    Напомним, ранее Шевченковский суд столицы отпустил на поруки добровольца батальона "Донбасс" Александра Федорченко, который подозревается в том, что 15 февраля во время столкновений у Соломенского райсуда Киева стрелял в полицейского, в результате чего тот получил ранение. Федорченко отпустили на поруки нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

    После решения суда министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.

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