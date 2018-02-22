наверх
22.02.201811:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Днепре массовая драка под супермаркетом закончилась стрельбой

    (обновлено: )180253
    Во время конфликта и драки в Днепре ранения получили 17-летний парень и 39-летний мужчина. Оба пострадавших госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы.
    Видео informator.ua

    В ночь на 22 февраля в Днепре по улице Мира, 61 возле одного из супермаркетов произошло массовое столкновение, в котором участвовали более 20 человек.

    По предварительной информации, группа неизвестных напала на пассажиров микроавтобусе. Один из мужчин, находившихся в автомобиле, сообщил, что неизвестные в балаклавах использовали газовые баллончики. Когда все вышли на улицу, между мужчинами возник конфликт.

    Смотрите также: "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы"

    "Информатор" сообщает люди, использовавшие баллончики, стреляли из газовых пистолетов, после чего скрылись. Правоохранители обнаружили на месте проишествия несколько гильз.

    В результате конфликта пострадал несовершеннолетний парень (его ранили в плечо) и 39-летний мужчина (у него повреждена нога). Оба пострадавших госпитализированы в хирургическое отделение городской клинической больницы № 6.

    Ранее сообщалось, в Одессе со стрельбой произошло задержание мужчины, который был в розыске.

    Смотрите также: Вспышка в ночи. В Одессе ярким пламенем пылал Lexus депутата

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу Януковича
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат. Видео
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины