В Днепре массовая драка под супермаркетом закончилась стрельбой

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В ночь на 22 февраля в Днепре по улице Мира, 61 возле одного из супермаркетов произошло массовое столкновение, в котором участвовали более 20 человек.

По предварительной информации, группа неизвестных напала на пассажиров микроавтобусе. Один из мужчин, находившихся в автомобиле, сообщил, что неизвестные в балаклавах использовали газовые баллончики. Когда все вышли на улицу, между мужчинами возник конфликт.

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"Информатор" сообщает люди, использовавшие баллончики, стреляли из газовых пистолетов, после чего скрылись. Правоохранители обнаружили на месте проишествия несколько гильз.

В результате конфликта пострадал несовершеннолетний парень (его ранили в плечо) и 39-летний мужчина (у него повреждена нога). Оба пострадавших госпитализированы в хирургическое отделение городской клинической больницы № 6.

Ранее сообщалось, в Одессе со стрельбой произошло задержание мужчины, который был в розыске.

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